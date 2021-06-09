【足球熱話】摩連奴發表「半個冠軍」偉論　因一件事葡萄蘇斯克查

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-09 12:36

名帥摩連奴雖已轉投羅馬，卻對舊東家熱刺仍「念念不忘」。這位教頭重提在今季聯賽盃決賽前被解僱一幕，聲稱自己應有半個冠軍落袋，再顯「狂人」本色。

摩連奴執教生涯在西甲、意甲及英超均贏盡錦標，唯獨帶領熱刺的17個月期間未有冠軍落袋，離任後仍遭球迷「瘋狂鞭屍」。

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決賽前一周被炒耿耿於懷

他最近受訪時難忍再被抽水，直言自己曾拿過25個半冠軍；記者追問「半個冠軍」所謂何事，他解釋道：「半個冠軍是因為我在熱刺沒有踢聯賽盃決賽。本來我有機會為一支隊史上沒有多少獎盃的球隊拿下一個冠軍，那是個夢想，所以有點失望。」

摩連奴原定跟熱刺簽約至2023年，然而在今季尾突慘食「無情雞」被辭退，當時距離熱刺出戰聯賽盃決賽只餘6日，球隊結果在賴恩美臣暫代帥位下不敵曼城失落冠軍。

摩連奴「跌落地都要揦番拃沙」，強調自己在熱刺有半個冠軍落袋。（Getty Images）

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不經不覺，熱刺熱刺領隊已懸空近兩個月，早前曾傳出剛帶領國際米蘭稱霸意甲的干地有意「過檔」，洽談卻急轉直下。而「舊愛」普捷天奴亦未獲巴黎聖日耳門放人，球隊招帥備受挫折。

摩連奴當然希望繼續「食花生」，拒絕向熱刺提供任何建議，「既然已經被解僱，我就說再見了。祝他們好運吧，我需要繼續向前行。」

干地要錢買人，一講金額，踏中熱刺的紅線。（Getty Images）

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葡萄傳媒「優待」蘇斯克查

字裡行間充滿酸味，但摩連奴「葡萄」的對象又豈止一人？曼聯今季繼3年前在摩帥執掌下再奪英超亞軍，記者問他有何感想．摩連奴坦言「同人唔同命」，暗示傳媒「優待」蘇斯克查，「媒體當年視此為失敗，今年卻當作是個不錯的賽季，期望及要求完全不同。」

雖然記者嘗試反擊，指摩連奴曾在記招上高舉三指，代表自己曾奪3座英超冠軍，所謂壓力其實是自討苦吃。可是摩帥也冷靜回應，把責任推得一乾二淨，「那是我回應你們的問題，我才不會突然在記者會上說這些話。」

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