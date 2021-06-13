歐國盃｜丹麥球星艾歷臣劫後餘生　英國心臟權威：或不能再踢足球

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-13 15:18

丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在歐洲國家盃分組賽對芬蘭一戰期間突然失去知覺倒地，幸得隊長卡積亞及場上醫療人員及時救助，走出鬼門關，目前情況穩定，仍然留醫。 29歲的艾歷臣劫後餘生，可能還要面對一個極難承受的壞消息——以後不能再踢足球。

丹麥對芬蘭一戰踢到43分鐘，一次掟界外球時，艾歷臣突然在邊線位置倒地，即時失去知覺。丹麥隊長卡積亞在內的一眾球員立刻趨前查看，再揚手急召隊醫入場。卡積亞、丹麥隊醫保艾臣及場地醫療人員接力搶救十多分鐘之下，艾歷臣得以保命，送院前已回復知覺。

丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷 即場心外壓急救逾10分鐘

正在留醫的艾歷臣，目前情況穩定，相信短期內生命已無威脅，惟他能否延續球員生涯，仍存疑問。消息指，艾歷臣在球場內心臟一度停頓5分鐘之久，今次出事懷疑與之前多個出現類似情況的球員一樣，跟突發性心臟病有關，如此一來，他很大機會不能繼續在意大利踢波。

基斯甸艾歷臣在球場上暈倒，接受心外壓急救後，抬離現場時已恢復知覺。（AP）

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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艾歷臣或從此退役

艾歷臣16歲那年加盟荷蘭班霸阿積士，兩年後升上一隊，2013年轉投英超球會熱刺，直到2020年轉戰意大利，到國際米蘭落腳。英國《每日郵報》引述國民保健署（NHS）心臟科權威醫生史葛梅利（Dr Scott Murray）指出，「那很可能是他職業生涯的盡頭，當意大利人發現有人出現嚴重心臟問題時，便會禁止他們參與運動，他們已寫入法律。」

梅利醫生說，那是意大利超過20年來的做法，並成功將運動期間心臟病突發死亡的比率，由超過3％減少至低於1%。他宣稱，意大利擁有全球最先進的運動員心臟病檢查系統，「艾歷臣效力意大利球會，加盟前一定已做足所有檢查」，可惜他依然出事，由此可見心臟病如何恐怖。

▼ ▼ ▼艾歷臣足球印記 ▼ ▼ ▼

艾歷臣由出道以來，一直被視為最具天份的球員之一。他技術細膩，傳球視野出色，也是現今球壇其中一位最厲害的位死球專家，歷年為阿積士、熱刺和國際米蘭合共上陣527次攻入109球。2007年艾歷臣只有15歲時已入選丹麥U17國家隊，2010年首次成為大國腳，當時他仍是個18歲的少年。11年過去，未夠30歲的艾歷臣已為丹麥國家隊109次上陣，昨晚對芬蘭一仗，卻可能是最後一次。

身為全球最著名的球星之一，艾歷臣生活低調，全力保護家人和私生活。他與本身為髮型師的太太Sabrina Kvist Jensen 2012年開始拍拖，Sabrina和艾歷臣一樣不愛高調，沒有過一般足球員另一半那樣的華麗生活，一貫平實樸素作風。二人育有兩個孩子。

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或成拯救更多生命契機

梅利醫生認為，艾歷臣將要進行詳細檢查，了解今次事件成因，包括查看心臟肌肉是否有任何疤痕，並指出就算艾歷臣自此掛靴，將對社會帶來正面影響，「今次事件帶來巨大關注——令公眾意識到，假如迅速得到醫療援助，便能拯救生命」，他又稱，「每一個人都必須學習如何做心肺復甦法（CPR）、如何向醫護人員求助，每個人都必須知道心臟除顫器在哪兒。」

「我們看過今次以及梅安巴一樣的例子，也有一些沒那麼幸運的人命喪球場，就如我的同鄉Phil O'Donnell 。」梅利醫生說，這些事每星期也發生，不止精英運動員，也發生在任何程度的運動員身上，「當人們都醒覺過來，我們便能處理得更好，拯救更多生命。」

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