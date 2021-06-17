足球熱話｜海地門將一錯再錯擺世紀烏龍　「助攻」出生國家晉級

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 09:28

在當地時間周二的世界盃外圍賽中北美洲區次圈次回合，加拿大贏海地3：0的比賽中，海地門將杜華加（Josué Duverger）出現了一次低級失誤，擺了一個令人難以置信的烏龍球。

杜華加（左）為海地把守最後一關，但在他擺烏龍之下，兩回合以0：4被加拿大淘汰。（美聯社）

杜華加這個誇張的烏龍球葬送了海地參加世界盃的希望。在世界盃外圍賽中北美洲區次圈首回合，加拿大小勝海地1：0，海地在次回合還有反敗為勝的希望。在次回合，兩隊半場互無紀錄，直至下半場剛開始的46分鐘，震驚的一幕出現。

【按圖看杜華加擺烏龍全過程】

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海地中堅拿法蘭斯（Kevin LaFrance）回傳杜華加，當時杜華加身邊沒有進攻球員，他有大量時間及空間處理這個傳球，見到他迎波時還氣定神閒。雖然皮球第一下從杜華加的「細龍門」經過，令他有點措手不及，但他仍有足夠時間轉身挽救。

球速並不快，21歲的杜華加回身一追，就輕易追到皮球，他打算在門線前用右腳大腳解圍。不幸地，他的重心腳左腳輕輕踢到皮球，令皮球向前滾，導致他的右腳踢空氣。這時候，他只能目送皮球入網，他擺了個烏龍，令到海地落後0：1，兩回合輸到0：2。

【杜華加擺烏龍片段】

有趣的是，杜華加原本代表的是加拿大。他有海地血統，但在加拿大的蒙特利爾出世，在2016年還被加拿大U17小國腳徵召。他之後才轉為代表海地。

最終，這場海地以0：3輸波，總比數以0：4不敵加拿大出局。加拿大24年來首次晉級中北美洲世界盃外圍賽最後一圈。晉身最後一圈的球隊還有洪都拉斯、薩爾瓦多、美國、巴拿馬、哥斯達黎加、墨西哥及牙買加。

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