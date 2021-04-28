【港足熱話】乙組聯賽演罕見一幕　球員兩度插水被逐登內地討論區

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-28 15:59

香港球員要得到內地關注並不容易，港超球員也未必能得到中國球隊賞識，今季效力中超廣州隊的陳俊樂，以及有望轉籍中國的戴偉浚算是受注目的少數。不過，近日香港乙組聯賽卻出現戲劇性一幕，令其中一名球員登上內地討論區，備受熱議。

有網民在該名為「虎撲」的討論區中，以「尷尬了！禁區兩次假摔被紅牌罰下！」為題貼文，並附上一段今周日（25日）港乙的比賽片段。

香港乙組聯賽球員連環插水領紅逐格睇：（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

相同位置被指兩度插水

從影片中可見，一名身穿深色衫的球員在自己半場開始循左路推進，直至殺入禁區後以假動作呃過對手後爆落底線，但在守衛出腳攔截時倒地。雖然從慢鏡中無法確定雙方有否碰撞，但站在事發地點幾碼外的球證卻沒有猶豫，立即吹罰「插水」並向球員出示黃牌。

誰知踢到比賽尾段同樣的事情再次發生，當時攻方右路長傳「大漏」，同一名球員在禁區內控定來球，並在對方出腳前快一步將球扣向左邊並跌低。結果球證竟然再度認為球員有「插水」之嫌，以「兩黃一紅」將他驅逐出場。雖然隊友相當「激氣」，但涉事球員卻未有太多投訴。

香港乙組聯賽球員連環插水被逐：片段12：13及19：47開始

根據足總網站資料顯示，這場乙組聯賽為屯門對虎門，事件「主角」屯門球員葉俊康在下半場才入替，卻先後在55跟87分鐘領黃，最終虎門以兩球淨勝而回。

足總網顯示該場為屯門對虎門的賽事。（足總網站截圖）

網民評「演技」 有人突破盲點

內地網民對球證判決意見兩極，有人大讚「裁判有水平有魄力！」，又認為球員是「慣犯」，「為了造犯規而造犯規」，質疑「這兩下直接打門不好嗎？」有網民卻認為球員「演技相當不錯」，「摔得水平比國內高得多」。

至於部份球迷就認為，第一球其實也有判罰十二碼的可能，「第一球判假摔是黑哨吧」；也有人突破盲點，集中討論守方門將的「大肚腩」，「沒人注意到門將的肚子嗎？什麼級別的比賽？門將的肚子是認真的嗎？」

內地網民熱烈討論，按圖即睇抵死回應：

重溫本地足球賽事的「古惑門框」（按圖放大）：