足球熱話｜中甲複製世界盃經典金球　兩大原因證難度比尹佩斯更高

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-26 16:59

中甲聯賽第6輪出現一個精彩入球，可媲美當年尹佩斯於世界盃頂入的金球，甚至難度更高，而交出助攻的正是香港球員梁諾恆。

已退役的前荷蘭前鋒尹佩斯，曾經在2014年巴西世界盃對西班牙的分組賽中，以一記漂亮的魚躍式飛身頭槌破門，令把守最後一關的門神卡斯拿斯束手就擒。

尹佩斯這個入球跟他跟時任荷蘭主教練雲高爾激情擊掌的一幕，結果成為世界盃經典場面，而這球世界波也入圍當年國際足協普斯卡斯獎，即年度最佳入球獎的最後三強。

尹佩斯在攻入金球後跟雲高爾擊掌，成為當屆世界盃經典一幕。（Getty Images）

重溫尹佩斯2014年世界盃的經典金球：

中甲複製金球 難度比尹佩斯更高

然而在7年之後，中甲浙江隊津巴布韋前鋒尼亞沙（Nyasha Mushekwi）就成功複製這個金球。這位外援上周四（20日）在鬥淄博蹴鞠的聯賽中，於51分鐘接應長傳，擺脫守衛插水式頂頭槌笠入；過程比尹佩斯的入球有過之而無不及。

中甲浙江隊津巴布韋前鋒尼亞沙（左）。（Nyasha Mushekwi）。（浙江隊微博）

中甲外援複製尹佩斯金球，精彩過程逐格睇：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

首先，尼亞沙頂波時身處禁區外，離門比尹佩斯來得更遠，意味頂波時需要更大力量。而這個入球更是透過一次後場罰球產生，相反，尹佩斯是接應隊友於前場「生波」長傳頂入；在對方有更多人防守罰球的情況下，尼亞沙的入球難度更高。

梁諾恆今季加盟中甲浙江隊。（網上圖片）

重溫中甲外援複製尹佩斯世紀金球片段：

港將準繩傳送助攻 身價逾千萬人仔

而以精準長傳交出這球助攻的，更是現時外流的香港足球代表隊中堅梁諾恆。這位曾效力港超富力R&F的26歲球員，季初以逾千萬人民幣轉會費轉投浙江，新一季發揮「帶刀待衛」本色，已接連後上用頭槌取得進賬。

不過其實梁諾恆就在對淄博的前一場比賽中被敵軍踢中頭部受傷，當時他堅持踢畢全場、結果卻在60分鐘捱不住直接送往醫院。

【慎入】了解梁諾恆勇戰受傷過程，內附縫針後毀容照：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

及後梁諾恆的額頭雖然要縫15針之多，卻又再第二天恢復訓練，受訪時還說自己因能夠為球隊繼續比賽而感到「幸福」，「希望自己不會再受傷，可以完成整個賽制。」難怪球隊在官方微博中也大讚他是「戰士」、「定海神針」、「自律而職業」。