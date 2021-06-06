【法網】費達拿辛苦過關後投震撼彈　贏波創紀錄反陷進退兩難

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-06 20:26

39歲的費達拿，依然瀟灑。在不是最擅長的紅土場，嚴重膝傷久休13個月以來首次大滿貫，與後生12年的德國球手哥化（Dominik Koepfer ）鬥足超過3個半小時，不是最佳競技狀態之下，仍以7：6、6：7、7：6、7：5勝出。 今屆賽事歷盡千山萬水才晉級16強，賽後他卻投下震撼彈：考慮退賽。

費達拿自從去年進行兩次膝部手術後，養傷13個月之久，今屆法國網球公開賽只是他復出以來的第三個賽事。擊敗哥化晉級，不單令他球員生涯第15次置身法網16強階段，也即將成為43年來出戰此階段的最年長球手。1975年澳洲名將路斯禾爾（Ken Rosewall）以40歲「高齡」，出戰法網第四圈賽事，1981年出生的費達拿，今年8月8日將年滿40歲。

今次同時是這位瑞士網球天王生涯第68次闖進四大滿貫賽事16強，延續由他創下的紀錄。正當喜氣洋洋之際，他卻為球迷淋上一盤冷水。

嚴重膝傷過後，費達拿分分皆辛苦。（Getty Images）

晉級法網16強反陷兩難

費達拿賽後直言，「第二盤之後，我不知道自己是否有足夠能量儲備。我需要冷靜下來，放鬆一點地打，我知道很多時當身體感覺不好，便可能要打足五盤。」他實事求事地說，「我沒有期望能在這裏贏得三場比賽，在我所經歷的手術後打足3小時35分鐘並不正常……明顯地，練習時我並沒有做3小時35分鐘體能訓練。」

他表示，自己一直在合理情況下盡力自我鞭策，聲言今場比賽實在「做多咗」，「今天我和團隊踏出一大步，每場比賽都給予我為整個球季部署的資訊，今仗真是獲益良多。」搏盡過後，不是無悔，而是考慮是否再次搏下去，「每場比賽之後，我們都會進行詳盡檢討，決定是否繼續作賽。」

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▼ ▼ ▼年近40，費達拿依然瀟灑 ▼ ▼ ▼

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費達拿沒有預期在法網能連贏三場，暗示有機會因為身體狀況退賽。（影片截圖）

逃避或許很有用

始終法網從不在他優先順序前列，今仗他足足犯下63次非壓力下失誤，下仗與9號種子貝歷天尼（Matteo Berrettini）爭入8強，勝負難料，就算再贏多場，8強對手很大機會是祖高域，4強還有拿度守尾門，「我們應否繼續搏，或是時候停一停？日程已變，我失去慣常在法網與哈雷公開賽（Halle Open）之間的一星期休息時間，我們必須決定如何能夠為溫布頓準備得最好。」

預期之外的勝仗，反令費達拿陷入進退兩難，不過當下他只想好好休息，「我不知道明天如何可以起床，那將會是件有趣的事情。」他指出，復出以來均是在比賽之後一天，視乎膝蓋的狀況來作出決定。如果他真的退出法網，球迷不用太難過，因為他只是為未來強勢地復出作好準備，6月底的溫布頓，相信會是更好時機。

▼ ▼ ▼費達拿生涯輝煌紀錄 ▼ ▼ ▼

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