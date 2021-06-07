【法網】兩大名將暫別紅土場　費達拿退賽　莎蓮娜不敵後浪出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-07 11:36

1981年，費達拿與莎蓮娜威廉絲同年誕生，對男﹑女子網球壇有深遠的影響，如今依然屹立網球壇。 早前順利躋身法網16強的費達拿，因為身體的考量，周日（6日）決定宣布退賽；「細威」同日出戰女單第4圈，直落兩盤不敵萊巴姬娜。 即將「轉字頭」的兩大名將，如今即使巧合地一同告別今年法網，依然努力地在網球場續寫傳奇。

39歲的費達拿（Roger Federer）去年經歷兩度膝部開刀後，今年重臨法網，爭奪紅土場的大滿貫。一向不擅長泥地的「費天王」，第3圈與德國球手哥化力戰逾3個半小時晉級，躋身16強，距離與祖高域8強碰頭只差一仗。

對將近40歲的費達拿而言，第3圈力戰超過3個半小時，十分吃力。（Getty Images）

球迷期待的畫面將不會發生，法網賽會發聲明指費達拿退出今年法網。費達拿離開賽場超過一年，兩次手術後如今依然在康復的階段，他需要聆聽自己的身體的訊號，故此遺憾退出今年賽事。

費達拿輕裝上陣下連勝3場，這個戰績亦是他始料不及，戰畢第3圈後坦言身體已有點反應，是退賽的一大預告。「聽朝瞓醒再睇吓點啦」，是費天王今年法網掛在口邊的一句話，如今決定退賽，費達拿可專心提早備戰溫布頓。

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▼ ▼ ▼年近40，費達拿依然瀟灑 ▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼費達拿生涯輝煌紀錄 ▼ ▼ ▼

莎蓮娜不敵哈薩克小將未言退

同樣39歲的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），第4圈與比她年輕18年的萊巴姬娜（Elena Rybakina）爭奪8強席位。這名21歲的哈薩克球手直落兩盤以6：3及7：5擊敗細威，首度闖進法網的最後8強。

莎蓮娜近年一直力爭追平名宿歌特（Margaret Court）24個大滿貫錦標的紀錄，可惜一再失望而回，對上一個大滿貫冠軍已是2017年的澳網，當她誕下女兒後一直與錦標擦身而過。

即將踏入40歲的莎蓮娜，如今再度不敵後浪，被問及會否是最後一次出戰法網時，她未有退意，來年依然有望再戰紅土場，並直言今仗表現未如理想，「我從未想過這問題（退役），我認為我可以打得更好，很討厭這種遺憾的感覺。我在今仗十分接近勝利，卻錯失不少取分的機會。」

莎蓮娜不敵21歲年輕球手後，賽後表示不會就此告別法網。（Getty Images）

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