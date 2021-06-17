歐國盃｜盧卡迪利複製39年前入球名場面　記者會跟風移走可樂

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-17 13:35

意大利主場出擊3球淨勝瑞士，分組賽兩連勝率先晉級，並創下10連勝並零失球的彪炳戰績，盡顯霸氣。 效力薩斯索羅的防守中場盧卡迪利梅開二度，成為今場贏波英雄，不少網民從他的入球及慶祝時，看得出意國名宿的影子。

闊別大賽5年，意大利回歸脫胎換骨，一改過往守強於攻的印象，憑盧卡迪利梅開二度及恩莫比尼的入球，主場贈瑞士3蛋，兩場合計攻入6球兼零失球，這支攻守兼備的意大利令不少球迷刮目相看，獲外界盛讚有冠軍相。

盧卡迪利梅開二度 意大利連續兩場派3蛋盡顯霸氣

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效力薩斯索羅的盧卡迪利（Manuel Locatelli）今仗連下兩城，成為意大利史上第3名在歐國盃梅開二度的球員。他以23歲159日之齡，同時成為意國出戰大賽史上，第3年輕的球員單場攻入兩球。

盧卡迪利並不多產，職業生涯首度梅開二度。（Getty Images）

【盧卡迪利為意大利先開紀錄】

司職防中的盧卡迪利，過往算不上多產，今季意甲僅攻入4球，今場罕有地「起孖」，亦都是生涯首次。

意大利中場主力之一的華拉堤因傷未能出戰，盧卡迪利取代其位置，這名薩斯索羅中場不負眾望，賽後獲選為最佳球員，他將功勞歸功於一眾隊友，同時都希望華拉堤盡早復出，提升球隊的實力。

盧卡迪利獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

【盧卡迪利52分鐘遠射得手】

盧卡迪利今仗兩個入球，勾起不少意大利球迷的美好回憶，憶起意大利一代中場達杜尼（Marco Tardelli）。這名意大利名宿曾在1982年世界盃決賽建功，結果助球隊以3：1擊敗西德，高舉錦標。盧卡迪利攻入的第2球，與達杜尼的入球位置接近，二人同樣左腳起腳射向門將的左下角，守門員只能目送皮球入網，加上盧卡迪利首個入球後，以振臂在場上狂奔，彷如複製達杜尼一樣。

盧卡迪利的左腳遠射建功，令人憶起82年世界盃名宿達杜尼的入球。（Getty Images）

Locatelli on 🔥. His 40M 💶 value just went up.



🇮🇹 2 - 0 🇨🇭#ForzaAzzurri pic.twitter.com/nvVSNBOF6k — Max Statman 🇮🇹 (@emaxstatman) June 16, 2021

潮流興飲水，由C朗拿度掀起「向可樂說不」的風潮，盧卡迪利出席記者會時亦有樣學樣，放下一枝清水，並將檯上的兩枝可樂移開，才開始接受傳媒的訪問。

盧卡迪利有樣學樣，出席記者會時移開檯上的可樂。（Getty Images）

Manuel Locatelli doing a Ronaldo pic.twitter.com/IlzViwIGCM — Jjuli (@jjuli_24) June 16, 2021

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