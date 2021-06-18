足球轉會｜楊格重返英超投維拉　保方回歸帕爾馬披超人Tee有段故

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-18 17:33

「超人回來了！」，意大利長青樹保方相隔20年回歸母會，重投帕爾馬的懷抱，延續其球員生涯。 回家的老將又豈止保方，短暫征戰意甲一個球季後，曼聯舊將艾舒利楊格回歸英超，重返成名地阿士東維拉。

保方，這個名字陪伴不少球迷成長，橫跨90﹑00﹑10及20年代，至今依然征戰綠茵場，年屆43的他，早前宣布離開祖雲達斯後，仍然未言退，終於公布他的下一站目的地。

43歲保方今季尾離開祖雲達斯 願意體驗新環境未必掛靴

43歲保方終為退休設下死線 身邊戰友由同事變上司

這名43歲的意大利長青樹事隔20年後，重返母會帕爾馬，這支老牌球會透過社交網站上載一條短片，影片中的主角走進帕爾馬的主場，走往龍門內挖出一個寶藏，箱中收藏着一件超人的T恤及帕爾馬球衣，穿上風褸的保方最後才現身，並高呼「我回來了！」，公布「返娘家」的消息。

保方返娘家，相隔20年再效力帕爾馬。（資料圖片／Getty Images）

為何寶藏內有一件超人的T恤？原來有一段故。保方1991年加入帕爾馬青年軍體系，為一隊出戰6個球季，曾經贏得意甲及意大利盃冠軍，他在意盃稱霸後正正披上超人T恤，成為他的標誌。

帕爾馬上季在意甲包尾降班，保方來季首要目標必定是協助球隊重返意甲，回歸母會再度重遇舊隊友，當年在祖雲達斯的戰友馬列斯卡（Enzo Maresca），如今成為保方的教練，並肩作戰。

保方回歸帕爾馬，相隔20年再披母會球衣出戰。（帕爾馬Twitter截圖）

【重溫：保方創意甲上陣紀錄一仗】

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「老將愛回家」近日接連上演，上季協助國際米蘭稱霸意甲的艾舒利楊格（Ashley Young），約滿國米後離隊他投，早前盛傳這名曼聯舊將或返回母會屈福特，可惜只差一點點。

楊格當年在維拉彈起，及後得到曼聯的垂青。（資料圖片／Getty Images）

下月將滿36歲的楊格，如今決定重返成名地阿士東維拉，雙方簽約一年。楊格效力維拉5個球季，期間表現十分突出，並獲得曼聯傳奇領隊費格遜的垂青，及後登陸豪門。楊格再披維拉球衣，令球迷憶起不少美好的日子，最為人熟悉必定是與艾邦拉荷及卡維（John Carew）組成的前線「三劍俠」，而與他合作過的隊友同樣星光熠熠。

楊格與艾邦拉荷當年為維拉取得不少入球。（資料圖片／Getty Images）

👇楊格當年效力維拉的星級隊友：👇

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阿士東維拉上季以第11名完成聯賽，表現甚有驚喜，今夏更加積極擴軍，先從「升班馬」諾域治買入貝安迪亞，更盛傳有意羅致阿仙奴小將伊美路維，配合靈魂人物基亞利殊及艾舒利楊格，打造一支活力與經驗並重的球隊，力爭來季在英超取得佳績。

楊格相隔18個月重返英超，加盟成名地阿士東維拉。（阿士東維拉Twitter截圖）

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

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👇點圖睇：焦點球星最新轉會傳聞👇

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