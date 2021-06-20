F1法國站｜新秀角田裕毅連環犯錯　暗示打機上癮　車神之子也炒車

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-20 19:13

F1（一級方程式賽車）來到今季第7輪的法國站，排位賽成為兩大新秀的惡夢。 「車神之子」米克舒密加（Mick Schumacher）駕駛公認全場最慢的哈斯（Haas）戰車，竟能從排位賽首回合（Q1）晉級，今季升上F1以來首次打入Q2——卻是因為他「炒車」令其他對手未能再做快圈所致，令人尷尬。 「小舒」的情況頂多是尷尬，另一新人角田裕毅在搬到意大利接受車隊「全天候監控」後，再一次犯下低級錯誤。

今季F1三名新人各有受注目之處，哈斯車隊的米克舒密加是一代車神舒密加之子、其隊友馬斯賓（Nikita Mazepin）因性騷擾風波及狠辣駕駛風格聲名狼藉，艾法托利車隊（AlphaTauri）的日籍角田裕毅在低組別方程式進展神速，被視為紅牛青訓系統的下一位明星。

偏偏「富二代」馬斯賓雖無速度也無亮點，卻是三人之中最少意外的一個。

2021年F1三位新秀，既有車神之子、最惡富二代、也有狂野的日本車手：

周六晚的法國站排位賽，第一回合才剛展開4分鐘，角田裕毅的戰車就在第一個快圈的第一個彎道，失控滑出賽道，倒後滑行撞上圍欄。雖然戰車損傷不大，但卻再無法駕駛，角田連一個圈時間也未做到就宣告出局，正賽要排最後的20位起步。惟他的戰車因要更換波箱，需由維修車道（Pitlane）起步。

千禧後角田裕毅升班投艾法托利 實而不華的日本小巨人

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今次已是角田裕毅生涯7站F1賽事以來，第3次在排位賽炒車，他在季初的意大利伊莫拉（Imola）站也是Q1就重重撞上圍欄，波箱報銷，也要排最尾起步；上一站阿塞拜彊巴庫站他也在Q3末段炒車，但該站他取得生涯最佳的第8排位（後因對手退賽第7起步）、最終在正賽獲生涯最佳的第7位，問題不大。未料一場好表現過後，今站又「回復水準」，無疑會令用心栽培他、希望他成為韋斯達賓（Max Verstappen）接班人的紅牛相當懊惱，畢竟角田去年在F2表現優秀，升上F1後即使欠缺經驗，亦不應如此頻密犯錯。

角田裕毅今季三度在排位賽炒車，三次意外各有風格：

遭批評不夠集中 被逼搬屋全天候監控

然而令角田表現遠遜預期的，或許與他的一個壞習慣有關，從紅牛高層的評語及他自己的說話中，就可看出一些端倪。

紅牛見到角田的窘境，並非沒有行動，角田本來一直居於英國米爾頓凱恩斯，接近紅牛車隊總部，但他在摩納哥站的自由練習中炒車後，遭紅牛「勒令」搬到意大利米蘭，接受總部位於意大利法恩沙、紅牛「姊妹車隊」艾法托利車隊全天候監控。紅牛青訓系統負責人曉麥馬高（Helmut Marko）宣布此決定時曾說：「他要學懂集中精神，並要習慣職業運動員的生涯和工作日程，他要做大量體能訓練、高卡車訓練，也要到車隊總部與工程師們合作，學習如何閱讀賽車數據。」似乎暗示角田對自己的賽車事業未夠專注。

角田裕毅相當年輕，熱愛打機也屬正常，但F1講求極度專注和努力，他如想改善表現必需頂得住壓力。（Getty Images）

為賽車暫別PS5 「哭着跟它道別」

事實上，角田在季初已透露自己熱愛打機，尤其是射擊遊戲，「我會想像遊戲中的槍擊對象是我討厭的那些人」，亦表示自己每天回家，第一件事就是打機，他也承認，自己在比賽中遇上不合意的事，就很易失控地在無線電通訊中「爆粗」，與他在射擊遊戲中的習慣相似。

無疑，搬到意大利後他的生活作息全遭車隊監控，打機時間大大減少，角田甚至決心將其PlayStation 5留在意大利的住所，不再帶着它到世界各地比賽，他半開玩笑地說：「去阿塞拜彊（巴庫站）前，我將PS5留在房間，哭着向它道別，因為如果我帶着它，我可能無法控制，會在晚上連打4、5小時。」

角田裕毅在車隊的遊戲影片中流露出可愛的一面，他也透露要暫別其PS5：

角田裕毅的隊友加斯利擁有4年F1經驗，今年已上過頒獎台，表現完全將角田比下去，無疑也令角田壓力大增。（Getty Images）

這個日本小伙子雖然充滿決心，卻還是在法國站再度犯錯炒車，增加車隊的工作壓力及維修成本，最致命是直接打擊車隊爭取更好排名。他賽後亦解釋自己誤判了黃色減速壆的位置，「尾轆還在壆上時我已踩油門加速，結果失去控制。」角田將在第20名起步，但他駕駛的艾法托利戰車，速度顯然較經常「墊底」的威廉士或哈斯優秀，到底他又能否再次展現優秀的爬頭能力，以較佳排名完成賽事？

米克舒密加雖打入Q2，但在Q1炒車收場，戰車無法再賽，意味他無法在Q2爭取更好排位。（F1）

在排位賽中炒車的不止角田一個，同是今季升上F1的米克舒密加在Q1末段炒車，戰車損毀之餘也引發紅旗，令Q1提早結束，這對他有利有弊——在炒車前，他的時間排在第14位，剛好在淘汰線之上，意味他引發紅旗令其他對手無法再改善時間，直接令他生涯首次躋身Q2；但他的戰車也無法再戰排位賽，令他必需以Q2最尾的第15名起步。

米克舒密加自小隨父親到賽車場，長大後終於也登上F1：

「小舒」自知情況尷尬，他賽後在社交網站道：「入了Q2，卻無法在Q2比賽」，他所屬的哈斯車隊雖是近12戰以來首次有戰車出線到Q2，但也語帶無奈：「今季第一次進Q2！大概吧……」並配上一張謎因圖：「我贏了，但代價呢？」