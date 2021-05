F1．西班牙站｜日本新星瘋狂爆粗曾贏盡人心　終禍從口出慘成箭靶

撰文: 高詩琦 最後更新日期: 2021-05-09 17:48

F1(一級方程式賽車)西班牙站,咸美頓(Lewis Hamilton)在排位賽獲得生涯第100次頭位,本應是唯一話題;未料日本新秀角田裕毅(Yuki Tsunoda)僅憑一句說話,就成為排位賽焦點——卻是從負面角度而言。 天才橫溢的角田,到底說錯了什麼,令他短短數星期就從「人氣王」變成「箭靶」?

在講述角田「說錯話」的故事前,必需先介紹一下這位20歲賽車新秀——在日本土生土長的他,自小在父親指導下參加卡丁車比賽,連年佳績,隨後加入日本車廠本田(Honda)的Formula Dream Project,2019年,終獲採用本田引擎的紅牛車隊招攬進青年隊,短短3年多就從F4升上F1。

去年,角田首戰被視為「F1預備組」的二級方程式(F2)賽事,即贏得3站冠軍,獲全年第3及最佳新人等名銜下,今季升上F1、加盟「紅牛二隊」艾法托利(AlphaTauri),作為近7年首名F1的日本車手,坊間看好他成為日本第一個F1分站冠軍、甚至世界冠軍。此前戰績最好的日籍F1車手為小林可夢偉,曾在2012年的日本站獲得季軍。

角田裕毅僅得1.59米高,身材嬌小,但爭勝心和脾氣都強得難以置信。(Getty Images)

首戰交好表現獲高評價 「爆粗」獲讚有性格

角田裕毅在今季F1亦有好開始:首站巴林站地標戰已排第9成功搶分,加上性格鮮明,場外風趣幽默、場內卻滿腔怒火,尤其他英語不算極流利卻愛在比賽期間以英語瘋狂「爆粗」,甚至敢於直指其他前輩車手是「混蛋」,車迷曾相當受落,認為他「有性格」、「很激情」。

不過,在F1世界,「你的上一場比賽如何,你的水平就如何(You are as good as your last race)」,在首站好表現過後,角田卻未能再上層樓,第二站在意大利Imola排位賽失控炒車,排最尾起步,比賽期間又屢屢犯錯致未能得分;第三站葡萄牙站,他排第14起步、第15完賽,毫無亮點。

在F1,車手的第一個對手就是自己的隊友,剛升上F1的角田裕毅(左)面對已有4年經驗的加斯利(右),顯得舉步為艱。(Getty Images)

相比有4年F1經驗的隊友加斯利(Pierre Gasly),角田在排位賽對碰大敗、比賽速度也遠遠落後,本來對於新人而言正常不過。但周六的西班牙站,角田於排位賽第一場(Q1)又犯錯出局,僅排第16起步,隊友加斯利在同一環節排第4。最終加斯利排12起步,排位賽時間比角田快逾半秒,角田再也無法壓抑怒火。

無法追上隊友速度 怒罵戰車 受訪失言

Q1出局後,角田隨即透過無線通訊(Team Radio)破口大罵:「這台車真是很X難以置信(I can't fxxking believe this car)」,令旁述和觀眾都咋舌;禍不單行的是,他隨後受訪時被問到底問題出在哪,他直言:「我與隊友(加斯利)對賽車的感覺總是非常不同,即使我們嘗試相反的設定,情況還是一樣。有時我甚至疑惑,兩輛車真的一樣嗎?當然車是一樣的(I have a little bit question mark if it is the same car - of course it’s the same car),但車子的特性真的很不一樣。」

角田最後補充,「這可能是因為我們的駕駛風格不同。但,我真的不知道,也不明白發生了什麼事、為何我的表現會這麼差。」

角田說的一句「兩輛車真的一樣嗎?」終惹起軒然大波,許多媒體直接將之放大、解讀為「角田認為車隊給他一輛較差的車」、「角田指車隊偏袒加斯利」;車迷亦不滿他的言論,認為他未交出任何表現前,先將責任推給戰車及車隊,實在不應該。

曾出戰F1多年的端典車手艾歷臣(Marcus Ericsson),亦在社交網絡公開批評角田在Team Radio的態度:「頭兩次還會覺得很有趣,但現在已經太超過了。他像個討不到糖吃的小孩般爆粗、投訴,比起這些,他更應發揮出自己和車子的最好表現。他速度很高,但這一刻,他是自己的最大敵人。」

角田裕毅駕駛艾法托利戰車,表現卻不如他預期的好。(Getty Images)

即晚道歉 急需收火

媒體單憑角田一句話就說他是「陰謀論」當然不公平,畢竟他已明言「兩輛車當然是一樣的」,似乎只是為自己遲遲未能適應戰車感到失望;而且角田從小雖在日本就讀國際學校,但既在日本土生土長、4年前才開始到歐洲比賽,英語水平遠不及其他車手,或許未能好好表達心中所想;加上本性火爆的他本已為自己表現惱怒,壓力之下終於禍從口出。

但角田急需「收火」及交出好表現,也是不爭事實,排位賽後的晚上,他亦在社交網絡貼出英語和日語的道歉文,說:「我很幸運,有這樣一群有才能、有能力的人為我的戰車而努力。我想就自己的言論向車隊道歉。是我未能好好發揮車子的性能,我也因而為自己感到不快。我會與工程師一起分析資料,確保自己在比賽有所改善。」