F1．西班牙站｜日本新星瘋狂爆粗曾贏盡人心　終禍從口出慘成箭靶

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-09 17:48

F1（一級方程式賽車）西班牙站，咸美頓（Lewis Hamilton）在排位賽獲得生涯第100次頭位，本應是唯一話題；未料日本新秀角田裕毅（Yuki Tsunoda）僅憑一句說話，就成為排位賽焦點——卻是從負面角度而言。 天才橫溢的角田，到底說錯了什麼，令他短短數星期就從「人氣王」變成「箭靶」？

在講述角田「說錯話」的故事前，必需先介紹一下這位20歲賽車新秀——在日本土生土長的他，自小在父親指導下參加卡丁車比賽，連年佳績，隨後加入日本車廠本田（Honda）的Formula Dream Project，2019年，終獲採用本田引擎的紅牛車隊招攬進青年隊，短短3年多就從F4升上F1。

去年，角田首戰被視為「F1預備組」的二級方程式（F2）賽事，即贏得3站冠軍，獲全年第3及最佳新人等名銜下，今季升上F1、加盟「紅牛二隊」艾法托利（AlphaTauri），作為近7年首名F1的日本車手，坊間看好他成為日本第一個F1分站冠軍、甚至世界冠軍。此前戰績最好的日籍F1車手為小林可夢偉，曾在2012年的日本站獲得季軍。

角田裕毅僅得1.59米高，身材嬌小，但爭勝心和脾氣都強得難以置信。（Getty Images）

首戰交好表現獲高評價 「爆粗」獲讚有性格

角田裕毅在今季F1亦有好開始：首站巴林站地標戰已排第9成功搶分，加上性格鮮明，場外風趣幽默、場內卻滿腔怒火，尤其他英語不算極流利卻愛在比賽期間以英語瘋狂「爆粗」，甚至敢於直指其他前輩車手是「混蛋」，車迷曾相當受落，認為他「有性格」、「很激情」。

不過，在F1世界，「你的上一場比賽如何，你的水平就如何（You are as good as your last race）」，在首站好表現過後，角田卻未能再上層樓，第二站在意大利Imola排位賽失控炒車，排最尾起步，比賽期間又屢屢犯錯致未能得分；第三站葡萄牙站，他排第14起步、第15完賽，毫無亮點。

在F1，車手的第一個對手就是自己的隊友，剛升上F1的角田裕毅（左）面對已有4年經驗的加斯利（右），顯得舉步為艱。（Getty Images）

相比有4年F1經驗的隊友加斯利（Pierre Gasly），角田在排位賽對碰大敗、比賽速度也遠遠落後，本來對於新人而言正常不過。但周六的西班牙站，角田於排位賽第一場（Q1）又犯錯出局，僅排第16起步，隊友加斯利在同一環節排第4。最終加斯利排12起步，排位賽時間比角田快逾半秒，角田再也無法壓抑怒火。

無法追上隊友速度 怒罵戰車 受訪失言

Q1出局後，角田隨即透過無線通訊（Team Radio）破口大罵：「這台車真是很X難以置信（I can't fxxking believe this car）」，令旁述和觀眾都咋舌；禍不單行的是，他隨後受訪時被問到底問題出在哪，他直言：「我與隊友（加斯利）對賽車的感覺總是非常不同，即使我們嘗試相反的設定，情況還是一樣。有時我甚至疑惑，兩輛車真的一樣嗎？當然車是一樣的（I have a little bit question mark if it is the same car - of course it’s the same car），但車子的特性真的很不一樣。」

角田最後補充，「這可能是因為我們的駕駛風格不同。但，我真的不知道，也不明白發生了什麼事、為何我的表現會這麼差。」

角田裕毅的事蹟（按圖放大）：

角田說的一句「兩輛車真的一樣嗎？」終惹起軒然大波，許多媒體直接將之放大、解讀為「角田認為車隊給他一輛較差的車」、「角田指車隊偏袒加斯利」；車迷亦不滿他的言論，認為他未交出任何表現前，先將責任推給戰車及車隊，實在不應該。

曾出戰F1多年的端典車手艾歷臣（Marcus Ericsson），亦在社交網絡公開批評角田在Team Radio的態度：「頭兩次還會覺得很有趣，但現在已經太超過了。他像個討不到糖吃的小孩般爆粗、投訴，比起這些，他更應發揮出自己和車子的最好表現。他速度很高，但這一刻，他是自己的最大敵人。」

角田裕毅駕駛艾法托利戰車，表現卻不如他預期的好。（Getty Images）

即晚道歉 急需收火

媒體單憑角田一句話就說他是「陰謀論」當然不公平，畢竟他已明言「兩輛車當然是一樣的」，似乎只是為自己遲遲未能適應戰車感到失望；而且角田從小雖在日本就讀國際學校，但既在日本土生土長、4年前才開始到歐洲比賽，英語水平遠不及其他車手，或許未能好好表達心中所想；加上本性火爆的他本已為自己表現惱怒，壓力之下終於禍從口出。

但角田急需「收火」及交出好表現，也是不爭事實，排位賽後的晚上，他亦在社交網絡貼出英語和日語的道歉文，說：「我很幸運，有這樣一群有才能、有能力的人為我的戰車而努力。我想就自己的言論向車隊道歉。是我未能好好發揮車子的性能，我也因而為自己感到不快。我會與工程師一起分析資料，確保自己在比賽有所改善。」