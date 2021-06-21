F1法國站｜紅牛從錯誤中學習再進化　保達斯爆粗鬧平治計錯數

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-21 17:54

回帶至5月初的F1西班牙站，韋斯達賓帶頭領先下，咸美頓果斷換胎，最終後來居上，順利力壓「韋少」奪冠。 紅牛車隊從錯誤中學習，今站更大膽執行，在剛完成的法國站發生似曾相識的一幕，韋斯達賓不惜放棄領先位置，毅然入維修站換胎，趕及在末段重奪領先位置，最終換取分站3連冠。

紅牛與平治佔據法國站前四位置起步，開賽前已形成兩大車隊互相廝殺的格局，韋斯達賓起步隨即拱手相讓領先位置，使今站變得更加精彩。韋斯達賓與咸美頓今站互換領先優勢，「韋少」最終順利排頭位奪冠，咸美頓則屈居亞軍，更在總成績榜落後對方12分。

韋斯達賓最後兩圈過咸美頓封王 掌握入維修站時機制勝

【韋斯達賓、咸美頓及佩雷斯登上法國站頒獎台】

+ 4 + 4 + 4

韋斯達賓「神入Pit」彌補起步失誤

韋斯達賓起步後第一隻左右連彎已經「中伏」，離開賽道範圍被咸美頓超前，二人一直保持一斷距離，戰至進入維修站才有好戲上演。第17圈，暫列第3位的保達斯率先進入維修站，試圖以「Undercut」戰術超越韋少，逼使紅牛在下一圈回應，韋斯達賓立即「入Pit」換胎。

韋斯達賓離開維修站後恰好在保達斯的前方，力保第2的位置，牽一髮動全身，咸美頓則在第19圈入站，原本有3秒領先距離，離開維修站時，韋斯達賓竟然出現在「咸爺」的前方，不止保住後方，更成功攻擊前方，彌補開賽時的失誤重奪領先位置。

韋斯達賓首次換胎後，成功重奪領先位置。（Getty Images）

韋斯達賓領先下大膽執行戰術

紅牛與平治的高手過招，「大牛」先贏一仗，不過帶頭未必好，咸美頓不斷在後方向韋斯達賓施壓，韋少用盡九牛二虎之力防守，輪胎損耗比預期大，向車隊透露未能一胎走到尾，即使拉開3.5秒距離，亦不惜放棄領先位置，第32圈再度進入維修站換胎。

面對對手出招，平治車隊以不變應萬變，維持其「一停」戰術，韋斯達賓換上黃胎，韋少及後狂追之際，咸美頓與保達斯曾經向車隊表示輪胎損耗過大，保達斯更「爆粗」直斥車隊戰術出錯，「一早講兩停你又唔信」。戰至第52圈，韋斯達賓終於成功爬頭，並順利首名衝過終點，並助紅牛分站贏得3連冠。

韋斯達賓分站三連冠，開心得見牙唔見眼。（Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

平治計錯數 保達斯：講你又唔聽

賽事結束後，平治首席策略師James Vowles立即透過無線電向咸美頓「認衰仔」，直言車隊「計錯數」使戰術出現問題。咸美頓賽後坦言留在場道上是唯一選擇，「韋斯達賓戰車的速度非常高，即使我再度入站，後果也是一樣，他依然在我的前方，我只希望輪胎可以捱到尾段。」

與車隊有「激情」對話的保達斯，早已向車隊表示「兩停」才是勝利的策略，平治沒有理會這名芬蘭車手的意見，最終連頒獎台位置也不保，被紅牛的佩雷斯爬頭。保達斯賽後表示扭盡六壬也難以抵抗紅牛的來襲，「前胎在最後10至15個圈已經完全用盡，我已可以努力把戰車帶回終點，遑論與紅牛戰車對抗。如果我也採用兩停戰術的話，我亦有機會挑戰分站冠軍。」

紅牛戰術大勝平治，兩名車手齊上頒獎台。（Getty Images）

兩停贏一停，這一幕有點似曾相識，時光倒流至今年第5站，當時在次席後方力追的咸美頓，戰至中段果斷換胎，及後急起直追，末段順利過頭，奪得西班牙站冠軍。

紅牛話事人漢拿（Christian Horner）直言領先下果斷地執行戰術，這是一個有膽識的決定。今次遇上相似情況，紅牛車隊不止從錯誤中學習，更昇華至另一階段，這就是一支頂級車隊的學習能力。

【今季F1頭7站冠軍車手】

法國站後車手榜形勢：

F1今季暫定賽程（按圖放大）：