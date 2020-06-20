足總風波．案情重組1｜兩個月內問題爆發　伏線竟在兩年前已埋下

香港足球總會4月底被審計報告揭發管治問題，再復遭球圈中人披露更多內幕，雖然足總代表在立法會公開聆訊解畫，惟會方表現未受公眾及議員認同。足總透過《鳳凰計劃》及《五年策略計劃》，每年獲政府資助上千萬元，事件令外界質疑兩項計劃成效，普遍要求足總再度改革。 乍看之下，問題像在短短兩個月內接連曝光，事實上今次足總風波的起點需追溯至兩年前。

時間回到2018年9月10日，港足帥位自金判坤於2017年尾離開後已懸空多時，足總宣布由被譽為「神奇教頭」的英籍教練韋特上任。

該期間仍擔任足總董事的梁芷珊，在公布韋特任命的前後多次發表意見，直言足總有人「隻手遮天」，指責招聘的選拔程序及時序不合理。她當時批評道：「假設全球招聘呢個動作應該有十個程序，咁我可以講，今次聘請Head Coach（HC，即主教練）嘅程序，由一至十都係錯。」

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假設全球招聘有十個程序，咁我可以講，由一至十都係錯。 時任足總董事 梁芷珊

上屆足總董事之一的梁芷珊，2018年曾公開批評足總招聘港隊主教練的程序出錯。（資料圖片/高詩琦攝）

梁芷珊當時透露韋特經「非循正式途徑」應徵，私下將履歷發送至行政總裁薛基輔的個人電郵；薛更在董事會討論主教練人選之前，便向韋特發送「擬定合約」（draft contract），疑似先斬後奏。

她亦指出足總應同時招聘技術總監和主教練，因兩個職位需互相溝通，惟結果事與願違。梁芷珊雖曾就以上問題向董事局反映，惟並未得到其他董事同意。她指足總管理層「上樑不正下樑歪，下樑不正上樑hide」，結果意興闌珊下向足總請辭。

足總前行政總裁薛基輔被指在聘請加利韋特的過程期間違反程序。（資料圖片）

梁芷珊的言論引來外界關注，足總則以強硬態度回應。薛基輔強調，韋特的任命獲遴選委員會同意，並由董事會核准，重申韋特是最佳人選。

韋特上任之時更發表「野狗論」：「我覺得自己就像一頭獅子，不會去理會任何亂吠的野狗。無論你去哪裹，總有人對你有意見，例如造謠生事，這也是我工作的一部份，我只會集中去贏波。」

韋特正式就任港隊主帥 集中爭勝提升排名 強調SOUL精神

隨着薛基輔於該年9月底離職，港隊亦於韋特領軍下踢出成績，相隔近10年再晉級東亞足球錦標賽決賽周，招聘問題彷彿不了了之。不過韋特在上任後僅3個月，便趁試用期未過突然辭任帥位，轉投日乙球隊東京綠茵，足總沒追究任何責任、亦未有向公眾交待詳情。

我覺得自己像頭獅子，不會理會任何亂吠的野狗。 前港足主教練 加利韋特

加利韋特於2018年9月10日接掌港隊，他無論執掌巴哈馬群島、關島或中華台北都有好成績，更有「排名專家」之稱。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

兩年過去，香港隊已換上作風平實的芬蘭籍主帥麥柏倫領軍，當日的「招聘風波」似乎已落幕。然而，審計署於今年4月尾發表《審計署署長第七十四號報告書》，揭示當年招聘韋特更多細節。包括薛基輔在港足主教練職位截止申請日期後10日，才將韋特的申請送交人力資源部，並於沒交代原因下酌情受理申請；而薛基輔亦報稱自己不認識韋特，卻被發現兩人曾數度會面，涉嫌未全面申報關係。

報告印證梁芷珊兩年前所指的招聘程序出錯，同時披露足總更多管治問題：例如多位董事或委員長年出席率偏低、市務及傳訊部員工流失率極高、倚賴政府資助營運、部份賽事贈票多成效低等等。適逢足總正草擬新一份《五年計劃》向政府申請撥款，公眾關注過往逾億元公帑的資助是否用得其所，令報告在坊間引起極大迴響。

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+ 5 + 4 + 3

足總在報告公開後僅以213字簡短聲明回應，稱會方一直致力推動香港足球發展，「會積極跟進審計署的建議，以更好地制定足球未來發展的方向和措施，並提升足總管治水平。」

足總以冷處理手法應對，本以為可減緩民意發酵。然而，此刻卻有傳媒收到足總內部文件，再踢爆會方招聘時監管不足，有職員疑申報虛假履歷，結果讓足總身陷風高浪急的危機之中。