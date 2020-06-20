足總風波．案情重組3｜立法會聆訊變笑話　兩高層離職風波仍未斷

就審計報告披露香港足球總會的各項管理問題，立法會政府帳目委員會曾三度召開公開聆訊。出席的足總代表換了又換，由行政總裁溫達倫、總幹事袁文川，到機構管治總監胡子慶，各高層面對議員質詢，表現依然強差人意。 溫達倫與胡子慶均在6月底約滿離開足總，兩人無論是問責下台，或只是「代罪羔羊」，也難掩蓋足總內部管治的崩壞。足總正準備向政府提交新一份五年計劃，延續《鳳凰計劃》及《五年策略計劃》的巨額資助，會方又能否汲取今次教訓，如貝鈞奇所言「撥亂歸正」呢？

立法會5月首度就足總管治問題召開公開聆訊，足總主席貝鈞奇（上排左）及行政總裁溫達倫（上排右）出席。（資料圖片／高仲明攝）

聆訊第一回：5月16日

足總主席貝鈞奇聯同溫達倫出席首次聆訊，席間被問及委員會議出席率偏低的問題，兩人透露會長霍震霆有4年的董事會出席率為0%；而王威信則以「沒有重大法律問題」為由，5年間從未出席法律事務委員會會議。就部份會議紀錄不全，貝竟稱：「有時3、4個委員，飯局聚會當開會」，答案令全場譁然。

霍震霆（左）貴為足總會長，5年間竟只曾出席董事會1次。足總解釋指會長跟主席有分工，前者董事身份屬象徵性。（資料圖片/袁志浩攝）

有委員話冇重大法律問題，所以5年間冇開會；有時3、4個委員飯局聚會當開會，令會議紀錄不全。 足總主席 貝鈞奇

聆訊也討論足總審計委員會的違規事項，貝鈞奇稱足總在2014年委任董事擔任審委會召集人，惟該董事因私人理由沒有邀請他人加入，令審委會名義上「未組成」。

然而議員陳淑莊引用足總年報，指當中列明「足總的帳目經財務小組及審計委員會確認，再由董事局批核」，反問足總若指審員會「未組成」，如何確認帳目，質疑年報真偽，或當中涉及人為疏忽。

足總代表在聆訊期間多次被問至口啞，未能提供詳盡答案，僅稱需要再查看資料。有議員批評足總「冇做功課」，帳委會主席石禮謙更直言足總「浪費時間」，聆訊擇日再續。

立法會帳委會批足總冇做功課 主席貝鈞奇解答令人譁然

帳委會主席石禮謙質疑足總未有為聆訊做足準備，狠批足總浪費時間。（資料圖片）

第二回：6月5日

在第二次聆訊前夕，足總被爆出溫達倫即將離職的消息，貝鈞奇隨後指立法會翻譯字眼令溫未能確實回答問題，改由袁文川代為出席聆訊。

這次聆訊主題再聚焦在審計委員會上，議員陳淑莊指審計報告提及審委會「有主席但冇開會」，足總卻稱該段審委會期間只有召集人，兩者有明顯出入。

貝解釋是足總於網頁中錯誤地將召集人寫成主席，認為是同事誤導公眾及審計署；袁就表示自己「可能對字眼不太執著」。而足總文件亦錯漏百出，沒有列出過去審委會開會日期、會議議程及紀錄，石禮謙也不禁暗諷：「係咪發夢唔記得擺落去？」

由於溫達倫已離職，足總在第二次聆訊由總幹事袁文川回應議員質詢，惟未能就審計委員會的問題給出滿意答覆。（資料圖片）

我承認忽略了審計報告和年報的差異，可能對字眼不太執著。 足總總幹事 袁文川

（足總）係唔係做漏咗？定發夢嗰陣唔記得擺落去？ 立法會帳委會主席 石禮謙

立法會議員陳淑莊透露帳委會曾邀請胡子慶出席聆訊，但對方未有應邀出席。（資料圖片）

另外，聆訊中揭露足總行政總裁年薪高於250萬，而機構管治總監胡子慶則獲逾百萬年薪。不過，胡在疑似失職下卻一直未有現身回應，令陳淑莊相當不滿，力邀胡出席下次聆訊。

足總及後公布胡的任期於6月底屆滿，並已開始離職前的休假；貝鈞奇卻透露胡因「壓力大」，以私人理由缺席聆訊，引來外界更多批評聲音，要求向胡追究責任。

立會聆訊再揭足總錯漏 年薪逾百萬總監「壓力大」缺席

胡子慶擁高履歷，是專業人士，一向跟我們有溝通。他曾向我表達不滿，指自己有很大心理壓力，我也不能強迫他出席聆訊。 足總主席 貝鈞奇

年薪超過100萬元的足總機構總監胡子慶，在最後一次公開聆訊終於露面。（資料圖片）

第三回：6月8日

胡子慶經石禮謙遊說下，終「轉軚」於休假期間現身聆訊。對於陳淑莊質疑年報出錯，胡承認「睇返轉頭嗰個係唔準確句子」；陳再追問胡曾否察覺出錯，胡一度語塞後承認「睇文件時未夠仔細」。

石禮謙隨即批評胡，指他年薪逾百萬，必須「講真話及提供事實」，惟未有履行職責。胡在離開會議廳時受傳媒追訪，對所有指控僅稱：「我冇comment（我沒回應）」，成為他以足總員工身份對公眾的最後一句說話。

睇返轉頭（年報中）嗰個係唔準確嘅句子，可能睇文件時未夠仔細。 足總機構管治總監 胡子慶

足總疑多次擅改轄下委員會的職權範圍。（資料圖片／袁志浩攝）

最後一次聆訊也揭發足總擅自更改轄下委員會的職權範圍，包括沒按規定由財務及策略委員會主席出任審委會召集人、分拆財務及策略委員會為兩個小組，並授權財務小組確認足總帳目；及以「先成立、後制定規程」的方式組成市務及傳訊委員會等。

雖然袁文川強調足總董事局有權力改動委員會職權範圍，惟答案未獲議員接納，石禮謙更直斥足總「圍威喂」式行政，做事「冇規冇矩」。

胡子慶現身立法會 足總疑擅改委員會職權遭斥冇規矩

你哋（足總）做嘢完全冇規冇矩，鍾意點做就點做。 立法會帳委會主席 石禮謙

足總在轉會球員註冊資格一事上出現行政失誤，令球會無所適從，大大影響組軍部署。（資料圖片）

收筆之前，足總又再爆出行政失當。會方在未獲國際足協確認之前，已通知球會可簽入新球員，參與8月復賽的2019/20港超聯賽事。各支港超球隊紛紛作轉會工作，有人離隊亦有人加盟，惟最終國際足協發出的指引卻相違背，列明新簽球員只能在下季起亮相，足總主席貝鈞奇日前表示會再向FIFA爭取「特事特辦」。

事件嚴重打擊球隊部署，甚至讓球會蒙受損失。曾在足總風波一事上，開腔回應貝鈞奇的傑志會長伍健亦發表意見，坦言「慘食一棍」：「足總的態度是『你有你講，佢有佢唔理，有咩就自己搞掂』，足總做事既沒考慮後果，也沒有檢討，我也無話可說，面對這個足總你可以怎樣？」

【港超聯】國際足協公布新轉會指引 新兵禁出戰復賽 勢衝擊部署

【港超聯】足總被指行政失當謀「補鑊」 向FIFA爭轉會特事特辦

傑志會長伍健指責足總行政失誤，卻要求球會承擔後果，態度不要得。（資料圖片／袁志浩攝）

足總犯錯，球會就慘食一棍。足總態度係你有你講，佢有佢唔理，有咩就球會搞掂。面對呢個足總，你可以點？ 傑志會長 伍健

足球是最受歡迎的運動，香港足球無論成績好壞，在云云項目中亦特別受市民關注，每年亦獲政府大額資助，但足總高層及董事們又是否清楚自己背負着如此重任？

審計報告雖令足總飽受評擊、形象插水，然而時機正好，足總可及時調整新一份五年計劃內容，回應各方意見。雖然立法會聆訊告一段落，但可以肯定的是，未來球迷與傳媒仍會繼續監督足總工作，且看足總能否認真落實改革，撥亂歸正。

審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）