東京奧運｜陳晞文感謝自己沒有放棄　肩負風帆隊榮耀征奧

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-21 19:54

上屆失落奧運資格的滑浪風帆港將陳晞文（Hayley），將偕鄭俊樑出戰東京奧運，她在今日記者會上感謝自己堅持下去直到取得東奧資格：「對啟發自己的人有交代，對自己也有最好的交代。」

已延期一年的東京奧運下月上演，曾是香港歷史性摘金項目的滑浪風帆，兩名港將鄭俊樑和陳晞文將在7月25日至31日在江之島揚帆爭取佳績。

延伸閱讀：

東京奧運丨李麗珊看好單車體操力足奪金 今屆為有線擔任奧運評述

陳晞文（右三）與鄭俊樑（右四）將代表香港滑浪風帆隊出戰東京奧運。（余俊亮攝）

2012倫敦奧運前，陳晞文在練習期間被帆船撞至墮海，5條肋骨斷裂，更要切除脾臟；其後她順利出戰RS:X賽事，最終以第12名完成。4年後的里約奧運，她在港隊選拔賽落敗，失望得一度想過退役。

她感慨說道：「假如我放棄了，未完成奧運選拔，我是去過一次奧運而又輸了奧運選拔的陳晞文，但我重新出發、認清目標，就成了去過兩次奧運會的陳晞文。」她勝出的除了競爭激烈的隊內選拔，更是徘徊堅持與放棄之掙扎。

陳晞文笑指倫奧前意外受傷仍有陰影，「當年是6月2日發生的，因此今年想起這件事時，在過了6月2日後仍會特別小心，要保持健康直到奧運。」（余俊亮攝）

距離奧運僅餘一個月，4年前失落里奧資格後的煎熬過去，她笑言知道即將會感到壓力，但現在仍在興奮和期待之中，「我早前與單車隊Jessica（李海恩）聊天，她說『即使這一刻你不當運動員，也沒有東西需要再證明給別人看』，聽完有點感動。」

陳晞文最感謝的是一直陪伴在身邊的教練鄭敬然。（余俊亮攝）

Hayley坦言其實取得了奧運資格，已證明多年來的堅持是值得，也讓啟發過自己的人有了交代，「只差一步，就是在奧運比賽上如何對自己和教練交代」。她肩負的，除了對自己的期望，還有團隊的榮耀。在低谷中掙扎再揚帆，堅持9年不得不感謝戰友的支持和推動。

「這幾年一起練習的隊友如Charlie（魏瑋恩），我們隊內選拔都『爭崩頭』，但都是好正面互相鼓勵，我覺得是賺了這份友誼。」她續說：「很難得在滑浪風帆隊，每屆奧運都是派一男一女情況下，隊友的關係都很好。」

陳晞文在倫敦奧運以第12名完成，她表示今屆目標取得前8。（余俊亮攝）

東京奧運，Hayley強調要有一個「最好的交代」，「多謝阿英（陳敬然）鞭策，自己仍有很多不足，需把握這最後一個月，對自己有最好的交代，也交出一個最好的自己。」她表示今屆奧運目標是前8，盼能比上屆倫奧第12名進步，她笑言：「其他（表現）就要看阿英滿不滿意。」

東京奧運香港滑浪風帆代表：

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）