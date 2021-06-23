體育熱話︱一代英格蘭神鋒奧雲爆性醜聞　背妻向真人騷女星索裸照

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-06-23 17:59

英格蘭正在歐洲國家盃強勢出擊之際，昔日一代神鋒奧雲（Michael Owen）被踢爆強勢進擊一個身材極惹火的真人騷女星。 這個41歲的退役球星，背着結婚16年的妻子，多次向曾參與真人騷《Big Brother》的女星Rebecca Jane索取裸照，更向對方吹噓，將女方其中一張「J圖」狂睇65次，好好先生形象一夜摧毀。

英國《鏡報》日前率先爆出獨家消息，指出已婚多年的前英格蘭國家隊前鋒奧雲向一個真人騷女星索取20張裸照，並向女方發出數以百計訊息，當中不乏淫穢內容。

利物浦學徒球員出身的奧雲，先後效力皇家馬德里、紐卡素和曼聯，也是英格蘭一代巨星。他跟妻子Louise青梅竹馬，自小學已相識，2005年共諧連理，育有3女1子，多年來形象健康正面。不料他突然被指與已為兩女之母的36歲真人騷女星Rebecca Jane互傳情慾短訊，完美足球英雄形象一舖清袋。

英格蘭一代球星奧雲多年來形象健康，今次被爆情慾短訊醜聞，形象一舖清袋。（Getty Images）

曾演出真人騷《Big Brother》的女星Rebecca Jane，牽涉入奧雲情慾短訊醜聞。（Instagram＠ladyrebeccajane）

女主角Rebecca Jane是誰？

事件女主角Rebecca Jane曾開設私家偵探社，2017年參與真人騷節目《Big Brother》，在英國打響名堂，經常為英國ITV電視節目《This Morning》擔任嘉賓。36歲的她育有兩名女兒，擁有豐滿上圍，並經常大方在Instagram分享尺度相當大的艷照。

奧雲被指今年3月18日開始在Twitter追蹤Rebecca，兩人自此開始互傳訊息，據Rebecca一名友人稱，她對獲得童年偶像接觸感到興奮，不過二人對話內容逐漸脫軌，並往色情方向發展，尤其是4月當奧雲離家出差之時。

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奧雲狂索極限級J圖

當時奧雲向Rebecca索取裸照，「來吧，都傳給我。這是一趟去倫敦的悶蛋之旅，我要做一些事……不要留下任何幻想。」他繼而明言，希望照片尺度大到不能上載至社交媒體，女方聽從指示傳相後，他讚賞道：「真是很巨大（Tremendous by the way）。」

奧雲之後再連珠炮發，要求Rebecca送上更多「J圖」，「你一定收藏了更多的，我想我可以品評幾打相？」、「你一開始已傳來一張露乳照，現在已無退路。嗯……不錯，美麗的乳房」、「不如傳20張給我？」

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Rebecca友人爆料稱，「Rebecca知道自己正在跟已婚男士調情，也知道部分人會認為不好，但她目前單身，於是由得它繼續下去。」奧雲被指曾向Rebecca吹噓，「我很喜歡每個人也說我是天使，然後當他們跟我會面1分鐘之後，不能相信自己有多錯。」

奧雲對Rebecca的照片評頭品足，又稱對她其中一張穿上透視裝的照片看足65次之多，並曾問及女方的乳房「到底是真是假」。他之後嫌睇相也不夠，今年4月曾邀約女方會面。奧雲退役後主力從事育馬工作，經常涉足馬場，他以短訊問Rebecca，「你距離唐卡士打（Doncaster）有多遠？數星期後我會到那兒幾日，如果你住得近，我提議來一次會面討論。」

報道出街後，奧雲未作任何回應。Rebecca則發聲明，指出她已「拒絕一個已婚男子」，惟承認自己在過程中的行為亦有失誤，並表示自己「無意傷害任何人或家庭。」

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