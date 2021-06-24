亞冠盃│丹恩奴域追平入球紀錄　傑志雨戰下奪香港球隊史上第二勝

港超球隊傑志相隔3年重返亞洲聯賽冠軍盃，今（24日）晚「作客」武里南體育場，閉門迎戰應屆泰超季軍泰港。
結果傑志憑守將羅拔圖補射得手，及「黑山伊巴」丹恩奴域射入個人在亞冠正賽第37個入球，以2：0擊敗對手，繼2018年3月主場1：0勇挫柏雷素爾後，奪得香港代表在亞冠歷史上第二場勝仗。
「藍鳥」正選名單僅有3人曾代表傑志出戰亞冠，包括丹尼及艾里奧，兩人跟羅拔圖與韓援朴俊烔鎮守防線。至於另一位則是復任正選的隊長黃洋，在中場夥拍前西甲兵巴爾拿，支援攻中基爾頓。
而4-3-3陣式最前點為應屆香港足球先生丹恩奴域，此子將追趕亞冠最多入球紀錄；港隊成員安永佳及羅梓駿出任左右兩翼，向「黑山伊巴」提供輸送。
疫情下今屆亞洲賽入場時有新安排，傑志跟泰港面對面列隊。（傑志提供）
2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）
另一邊廂泰港亦精銳盡出，西班牙外援沙治奧蘇亞雷斯（Sergio Suarez）、韓籍中場高瑟基、馬達加斯加國腳約翰巴治奧（John Baggio）等悉數上陣。其中沙治奧蘇亞雷斯跟約翰巴治奧在剛過去球季，合共於泰超射入29球，足見攻力強勁。
賽前約一個小時當地下起大雨，兩隊球員在雨戰下踢得辛苦。（傑志提供）
場地積水致保羅犯錯 泰港兩度射中楣
武里南今晚氣溫約28度，惟賽前約1小時現場下起大雨兼有閃電，差點考起傑志守門員保羅。
初戰亞冠的保羅3分鐘打算短傳開出龍門球，但場地積水令皮球停在小禁區，約翰巴治奧即衝前勁射中楣。僅5分鐘後，泰港於離開20多碼偏左位置搏得罰球，「10號仔」波甸射近柱又省中門楣彈出，傑志險保不失。
艾里奧插水式頭槌頂中柱，及後傑志再由羅拔圖補射得手。（傑志提供）
狂攻右路 羅拔圖反應快先頭籌
上半場中段傑志逐漸搶回控球權，23分鐘終錄得首個埋門。基爾頓右路傳中，中鋒丹恩奴域力壓對手搶點，背向龍門依然「撐龍舟」攻門，惜角度太正被門將接實。
直至37分鐘基爾頓再開出罰球，艾里奧插水式頭槌頂中柱，羅拔圖近門反應快左腳掃帚腳補中掛網波，為傑志半場領先1：0。
傑志先開紀錄，球員相擁慶祝。（傑志提供）
丹恩奴域追平亞冠入球紀錄
泰港換邊後加強施壓，但仍依靠兩邊斬中或長傳進攻，面對傑志防線未有太大優勢；中路放「冷箭」亦無功而回。傑志79分鐘憑反擊得手，丹恩奴域接應基爾頓傳中撞射破網，射入他個人在亞冠正賽的第37球，追平韓國前鋒李同國，並列亞冠史上最多入球者。
結果傑志以2：0擊敗泰港，自2018年3月主場小勝日職柏雷素爾1球後，取得香港球隊在亞冠盃歷史上第二場勝利。
港足日與夜．丹恩奴域1｜不吃早餐只喝咖啡 嚴謹就是神鋒的魔藥
丹恩奴域射入個人在亞冠第37球，追平前韓職射手李同國的紀錄，並列亞冠史上入球最多球員。（傑志提供）
同組另一場賽事，由日職的大阪櫻花對中國代表廣州隊（前稱廣州恒大）。相比有前德甲兵清武弘嗣壓陣的櫻花，廣州隊僅派U22球員征泰，實力佔優的櫻花全場22射6中，相反廣州隊只兩度起腳，且均未能命中目標。結果大阪櫻花憑巴西外援泰亞高（Tiago Pagnussat）跟中場奧埜博亮的入球，以2：0輕取對手。
大阪櫻花跟「藍鳥」同得3分、得失球同為+2，但「藍鳥」因比對方多領兩張黃牌，在公平競技分數上落後，暫時屈居次席，有望爭奪每組首名及3支最佳次名球隊的出線資格。兩支球隊於下周日（27日）會碰頭。
亞冠盃J組分組賽，日職大阪櫻花兩球淨勝中超廣州隊。（AFC）
按圖即睇傑志亞冠盃同組對手簡介，以及了解各隊焦點球員：
傑志亞冠盃賽程：
6月24日 10：00pm（HKT）
傑志 Vs 泰港FC（泰國）
6月27日 10：00pm（HKT）
大阪櫻花（日本） Vs 傑志
6月30日 10：00pm（HKT）
廣州隊（中國） Vs 傑志
7月3日 10：00pm（HKT）
傑志 Vs 廣州隊（中國）
7月6日 10：00pm（HKT）
泰港FC（泰國） Vs 傑志
7月9日 6：00pm（HKT）
傑志 Vs 大阪櫻花（日本）