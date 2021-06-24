亞冠盃│丹恩奴域追平入球紀錄　傑志雨戰下奪香港球隊史上第二勝

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-25 00:09

港超球隊傑志相隔3年重返亞洲聯賽冠軍盃，今（24日）晚「作客」武里南體育場，閉門迎戰應屆泰超季軍泰港。 結果傑志憑守將羅拔圖補射得手，及「黑山伊巴」丹恩奴域射入個人在亞冠正賽第37個入球，以2：0擊敗對手，繼2018年3月主場1：0勇挫柏雷素爾後，奪得香港代表在亞冠歷史上第二場勝仗。

「藍鳥」正選名單僅有3人曾代表傑志出戰亞冠，包括丹尼及艾里奧，兩人跟羅拔圖與韓援朴俊烔鎮守防線。至於另一位則是復任正選的隊長黃洋，在中場夥拍前西甲兵巴爾拿，支援攻中基爾頓。

而4-3-3陣式最前點為應屆香港足球先生丹恩奴域，此子將追趕亞冠最多入球紀錄；港隊成員安永佳及羅梓駿出任左右兩翼，向「黑山伊巴」提供輸送。

疫情下今屆亞洲賽入場時有新安排，傑志跟泰港面對面列隊。（傑志提供）

2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

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另一邊廂泰港亦精銳盡出，西班牙外援沙治奧蘇亞雷斯（Sergio Suarez）、韓籍中場高瑟基、馬達加斯加國腳約翰巴治奧（John Baggio）等悉數上陣。其中沙治奧蘇亞雷斯跟約翰巴治奧在剛過去球季，合共於泰超射入29球，足見攻力強勁。

賽前約一個小時當地下起大雨，兩隊球員在雨戰下踢得辛苦。（傑志提供）

場地積水致保羅犯錯 泰港兩度射中楣

武里南今晚氣溫約28度，惟賽前約1小時現場下起大雨兼有閃電，差點考起傑志守門員保羅。

初戰亞冠的保羅3分鐘打算短傳開出龍門球，但場地積水令皮球停在小禁區，約翰巴治奧即衝前勁射中楣。僅5分鐘後，泰港於離開20多碼偏左位置搏得罰球，「10號仔」波甸射近柱又省中門楣彈出，傑志險保不失。

艾里奧插水式頭槌頂中柱，及後傑志再由羅拔圖補射得手。（傑志提供）

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狂攻右路 羅拔圖反應快先頭籌

上半場中段傑志逐漸搶回控球權，23分鐘終錄得首個埋門。基爾頓右路傳中，中鋒丹恩奴域力壓對手搶點，背向龍門依然「撐龍舟」攻門，惜角度太正被門將接實。

直至37分鐘基爾頓再開出罰球，艾里奧插水式頭槌頂中柱，羅拔圖近門反應快左腳掃帚腳補中掛網波，為傑志半場領先1：0。

傑志先開紀錄，球員相擁慶祝。（傑志提供）

丹恩奴域追平亞冠入球紀錄

泰港換邊後加強施壓，但仍依靠兩邊斬中或長傳進攻，面對傑志防線未有太大優勢；中路放「冷箭」亦無功而回。傑志79分鐘憑反擊得手，丹恩奴域接應基爾頓傳中撞射破網，射入他個人在亞冠正賽的第37球，追平韓國前鋒李同國，並列亞冠史上最多入球者。

結果傑志以2：0擊敗泰港，自2018年3月主場小勝日職柏雷素爾1球後，取得香港球隊在亞冠盃歷史上第二場勝利。

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丹恩奴域射入個人在亞冠第37球，追平前韓職射手李同國的紀錄，並列亞冠史上入球最多球員。（傑志提供）

同組另一場賽事，由日職的大阪櫻花對中國代表廣州隊（前稱廣州恒大）。相比有前德甲兵清武弘嗣壓陣的櫻花，廣州隊僅派U22球員征泰，實力佔優的櫻花全場22射6中，相反廣州隊只兩度起腳，且均未能命中目標。結果大阪櫻花憑巴西外援泰亞高（Tiago Pagnussat）跟中場奧埜博亮的入球，以2：0輕取對手。

大阪櫻花跟「藍鳥」同得3分、得失球同為+2，但「藍鳥」因比對方多領兩張黃牌，在公平競技分數上落後，暫時屈居次席，有望爭奪每組首名及3支最佳次名球隊的出線資格。兩支球隊於下周日（27日）會碰頭。

亞冠盃J組分組賽，日職大阪櫻花兩球淨勝中超廣州隊。（AFC）

按圖即睇傑志亞冠盃同組對手簡介，以及了解各隊焦點球員：

傑志亞冠盃賽程： 6月24日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 泰港FC（泰國） 6月27日 10：00pm（HKT） 大阪櫻花（日本） Vs 傑志 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

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2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：