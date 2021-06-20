港足日與夜．丹恩奴域2｜失敗從來非選項　誓要成為最佳那個

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-20 14:45

「我不要成為『那些人』，而是『那個人』。」新任香港足球先生丹恩奴域如是說。 征戰亞洲球壇15年，見慣風浪的他卻對紀錄有份執著——他不要當第二名，他要成為亞冠盃史上入球最多的一個。 他渴望當最佳那位，卻不會「割禾青」。39歲卻離開成名地韓國，在香港再尋挑戰，目標是完成那畢生任務——「證明批評我的人是錯的」。 攝影：鄭子峰

丹恩奴域今季在港超梅開二度及連中三元的次數，加起來比他單場只入一球的場數還要多，是他征戰亞洲15個球季以來首次寫下如此創舉。

在韓國打滾多年，這位射手曾笑言韓職比港超難踢得多，使球迷跟傳媒深信，香港足球水平對丹恩來說「太易玩了」；甚至把部份入球視為他僅僅「有運」。不過運氣也是實力的一種，若沒有勤奮跑動壓逼對手、沒有捕捉機會走到適當位置，幸運女神亦不會站在丹恩那邊。

丹恩奴域有幾勁？即按圖看清他征戰亞洲15季的數據：

我知道如何入波，這就是我領高薪的原因。

上篇訪問我們深入了解過丹恩「養生之道」，可見他對自己及隊友的嚴謹，正是煉成這部「入球機器」的真締。然而其實還有一點，非筆墨所能形容——與生俱來、藏於他體內的射手觸覺。

老派前鋒的本能 「我值得高薪」

究竟這是一份怎樣的感覺？丹恩嘗試解釋，「很難說是有什麼理由令我跑到哪裏、為什麼我會這樣射門。我會在關鍵時刻下了正確決定，偏偏其他人做不到，這便是分野。」

他沒有打算裝客氣，強調自己能踢到現在，只得一個原因：「教練只會叫你贏，不會在意你怎樣入波。而我知道如何入波、令隊友踢得舒服，這也是為何傑志高薪邀我加盟，我值得這個銀碼。」

射手觸覺與生俱來，他就是能於合適的時間出現在適當位置，然後入波。（鄭子峰攝）

按圖即看丹恩奴域的生活及訓練日常，入球機器是如何煉成的？

+ 7 + 7 + 7

球會花高價招攬球員不是秘密，「藍鳥」贏得今屆港超，會長伍健於煞科戰後，聲稱今季班費僅花約2000多萬，他口中的數字跟爭標勁敵理文（2000萬）相約，也遠較另一班霸東方龍獅投資少——最後成績的差距，也許就是一位如丹恩般「高質」的外援。

雖然從外界看來，他入球不費吹灰之力，但真相豈是這樣簡單？丹恩鎖起眉頭，擺出一臉嚴肅的招牌表情，重申：「我不喜歡企定定等機會，在場上總是在走動，讓守衛不斷猜測我的去向、令他們感到疲累，永遠只追在我背後跑。」入波是焦點，但入波前的功夫才是重點。

丹恩的招牌嚴肅表情是怎樣？就是有種要把人殺掉般的氣勢。（鄭子峰攝）

老派前鋒買少見少，很慶幸我擁有此觸覺，把它傳承下去。

法國國家隊最近出戰歐洲國家盃，熱身賽時正選中鋒賓施馬因傷退下火線，後備入替的「神鋒」基奧特結果梅開二度奠勝。這位車路士射手縱在球會經常坐冷板，出場往往「有貨交」，依靠的便是其入球本能；連法國名宿亨利也大讚，他能讓全隊踢得更投入。

在丹恩心目中，基奧特跟他同屬於「老派前鋒（Old school striker）」。意思大概是即使沒最驕人的身高、跑得不及C朗拿度快、也欠缺施丹般華麗的個人技術，但球員就是會入波。

「當前線零空位，或隊友傳送差，大家以為無事發生，這種前鋒總能挺身而出拯救球隊。現代足球一直在變，老派前鋒買少見少，很慶幸我有這種觸覺，可把它繼承下去。」

9大數據回顧難忘球季 失機王犯規王出爐 8隊合創新紀錄

2020/2021港超聯賽季數據回顧：丹恩奴域效率高得誇張：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

追逐紀錄的意義

能者多勞，被寄予厚望同時亦是壓力來源，但長年累月的經歷早已教丹恩放下包袱。或者最令他在意的，唯有讓其名字能寫上史冊的事。

凡丹恩走過的地方都留下痕跡，他以外援身份於韓職累積攻入198球，今季無班落被逼離開韓國，跟200大關擦身而過，卻已前無古人後無來者。「問問其他球員吧，他們也無法解釋我的成就。連能接近這紀錄的人也沒有，10年間無數次更換教練及隊友，我卻始終如一。」

丹恩奴域在韓職及中超效力多年，征戰亞洲共15個球季。（Getty Images）

+ 4 + 4 + 4

我追求成為那個人，而非那些人。（I want to be that guy, not some of the guys.）

其實在他之上，還有韓國鋒將李同國，這位曾效力全北汽車的球員在韓職比丹恩多入30球，亦屬亞冠盃史上入球最多球員。不過丹恩只差1球即可在亞冠追平這位「宿敵」；他目標明確，多次提及加盟傑志，就是為報「一敗之仇」。

早前接受亞洲足協專訪，他更豪言為此絕不放過任何機會，「就只差一步，既然身體容許我這樣做，才不會放棄！」

本以為成熟穩重的丹恩看透世事，僅視數字為過眼雲煙，卻發現屈居別人之後，竟刺中他內心痛處。他最介意的，是輸的滋味，「我追求成為那個人，而非那些人。（I want to be that guy, not some of the guys.）我不會習慣落敗，也不會為護級打拚，以前跟以後都一樣。」

屈居別人之後，竟刺中丹恩內心痛處。他永不習慣落敗的滋味。（鄭子峰攝）

畢生任務——讓質疑者收聲

丹恩今日（20日）隨傑志大軍出發前往泰國武里南，備戰周中展開的亞冠盃分組賽，挑戰中泰日強敵，並為追逐紀錄而奮鬥。可是記者仍有一個問題想不明白，以丹恩在韓國的崇高地位，若他以「最佳」為目標，大可在當地掛靴被「捧上神枱」，以勝利者姿態為生涯劃上句號。何解要登陸水平較低的港超，冒上聲名受損的風險？始終傑志上次參戰亞冠，雖曾在多打一人下險勝日職柏雷素爾，惟更多時間面對中韓勁旅，只能俯首稱臣。

丹恩聽畢問題後搖了搖頭，有點不耐煩：「我來香港非為錢或嘆世界，否則我會返回家鄉，錢我多的是！我從沒想過這是冒險，而是挑戰自己的機會。」

丹恩自有應對質疑聲音的方法，他愛用場上表現去反擊。（鄭子峰攝）

當老將踢得比小將好，不是應該批評那些年輕人嗎？

其實同樣的質疑聲音已圍繞丹恩多年，他習慣之餘，亦學會「反擊」。

轉戰韓國聯賽初期，他沒有名氣，踢法總被人指指點點，「有人批評我跑得慢、沒有製造空位，勸我改善速度。我說，快也不一定能入波，不要讓我做不喜歡的事，完季後再看看誰對誰錯。」提起舊事，他仍不忿。

結果顯然易見，丹恩在韓國將近每季都攻入約20球，用數字令批評者收聲、甚至向他道歉。不過，評論之後又轉為攻擊其年紀，指他會容易受傷、追不上比賽節奏、無法取分云云；直至他初來港時亦一樣。他終按捺不住：「當老將踢得比年輕球員好，為何還要談年齡？不是反應斥責那些小將嗎？」

「當老將踢得比小將好，不是應該斥責年輕球員嗎？」這句話發人深省。（鄭子峰攝）

最令他氣結的是網上留言，一堆用戶名稱背後，敲打鍵盤的人可能連波也不懂踢。他火力全開：「這些人也許只是小孩，或跑不動的老翁。他們射過多少次門？有什麼資格批評我？無知便乖乖收口吧，不要胡亂說話。我明白人們有時候想製造話題，但應該小心，因為球員聽到後或會大受打擊。」

鐵漢柔情，丹恩的憤怒非全因自己，而是擔心其他心靈弱小的球員。他也奉勸年輕人避免過份留意評論，「更重要的，是球會及教練如何看待你。」

兩名同是39歲的不老神丹——丹恩奴域跟丹尼，奪冠後指着波褲上印有兩人「3」及「9」的號碼合照，證明年齡不是問題。（資料圖片／袁志浩攝）

當然，球迷有自由發表意見，這位外援根本無法制止。他選擇用自己方法應對，尤記得傑志捧走聯賽錦標那日，丹恩慶祝時便跟同是39歲的丹尼合照，告訴外界年齡只是數字。

「你們就繼續說吧，我總有方法超乎大家預期，令他們變傻仔。批評者會因此而生氣，但我卻很高興。所以，不要給我一個『打臉』你的理由。」

試回想，大家有沒有因為年齡而質疑過這位射手？你又是不是被他「打臉」的一位？（鄭子峰攝）

記者想深一層，說丹恩加盟傑志是冒險，大概也是一種偏見。這也解答了他來港的原因——「證明所有人是錯的。」

「藍鳥」的亞冠盃旅程，球迷們或者可以有所期待吧。