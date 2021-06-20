港足日與夜．丹恩奴域1｜不吃早餐只喝咖啡　嚴謹就是神鋒的魔藥

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-20 15:06

葡萄牙球星C朗拿度早前在歐洲國家盃記者會上，拿走兩瓶可樂、放上一瓶清水「代替」，一個小動作成為全球熱話。C朗向來是「律己以嚴」的代表人物，恆久練習、嚴格制食，鍛煉出弗爆身型及球技。 來自黑山的新任香港足球先生丹恩奴域也一樣，39歲高齡，卻仍維持極高入球效率。闖蕩亞洲15個球季，他贏盡殊榮，並非靠什麼神奇魔藥，而是「嚴謹」——律己以嚴，律人，一樣以嚴，「職業球員為家人拚搏賺錢，球場怎容得下任何玩笑？」 攝影：鄭子峰

「韓職最佳外援」、「亞冠盃最佳十一人」、「黑山伊巴謙莫域」……丹恩奴域今年2月挾多個頭銜登陸港超。直至昨天（6月19日），他只花上不足4個月，便在本已近乎完美的履歷上再增添一項個人榮譽——香港足球先生。

丹恩奴域是應屆香港足球先生。（資料圖片／李澤彤攝）

若只統計上個年代（2010-2020年），這名前鋒於各項賽事共取得210個入球，數量之多是同時段全世界所有球員中排第34位；排在他前兩位的分別是效力德甲拜仁慕尼黑的湯馬士梅拿跟車路士「神鋒」基奧特。

若只考慮丹恩在球會級別寫下的數字（204球），他更高踞第25位，跟英格蘭中鋒哈利卡尼「平起平坐」，足證這位「入球機器」能力有多驚人。

丹恩奴域有幾勁？即按圖看清他征戰亞洲15季的數據：

疫情下，丹恩要來港超落班，先經歷了兩周的自我隔離，「出關」後要再適應陌生環境及濕熱天氣，但一落場便有貨賣——聯賽上陣14場入17球，平均每64分鐘就有進帳。最重要是他的入球價值連城，往往為傑志奠勝，包括爭標組終極一戰梅開二度擊潰東方龍獅，以一己之力助球會拿下錦標，效率、體能無不把其他外援比下去。

說到這裏，相信大家心中有同樣疑問，也是記者最好奇的事——為何他會這麼厲害？在過往的訪問，丹恩一直強調自己沒有獨門「養生之道」，但事實是如此嗎？

丹恩向來謙稱自己沒有秘密養生之道，就讓記者帶大家窺探一下是否屬實。（鄭子峰攝）

不得不喝的特濃咖啡 緣於枕邊人

賽季完結後的一個周二，練習原定在上午11時開始，身穿白衫短褲的丹恩提前1小時就步入了傑志中心大門，比大部份球員來得早。

在韓職跟中超落班時，丹恩就養成早到的習慣。現居於紅磡的他練習前兩小時便起床，醒來第一件事，是透過手機看新聞。他不掩飾：「我是個『Twitter boy』，會留意塞爾維亞、黑山新聞，普遍是體育吧，但我什麼都有興趣看。不是為了變得聰明，而是關注世上一些基本的事。」

換好衣服後丹恩急不及待要喝咖啡，走到接待處找職員幫手，再坐在小賣店靜候。接過咖啡的一刻，他樂不開支。（鄭子峰攝）

沒有喝咖啡，感覺自己呆頭呆腦，像個小矮人。

做球員也不忘關注時事，丹恩待人亦毫不冷漠，無論是接待處職員或是走廊上的清潔姐姐，他都連聲禮貌地打招呼。在更衣室換上訓練背心，丹恩又踢着拖鞋輕快地走到小賣部，坐在木椅上享受那杯充滿黑色靈魂的特濃咖啡。

也許有點違反「吃早餐才健康」的常識，但丹恩10年來每天都不吃早餐，有杯Espresso在手就夠，「咖啡因令我醒過來。不喝的話，就感覺自己呆頭呆腦（lumpy），像個小矮人；笑容會自動收起，眼皮沉得睜不開。」

按圖即看丹恩奴域的生活及訓練日常，入球機器是如何煉成的？

+ 7 + 7 + 7

誰料背後原因竟來得浪漫，他拿起紙杯邊喝邊望向窗外，憶起往事：「多年前我跟女友（現任妻子）約會，她喝咖啡，我卻喝果汁、可樂。我覺得自己像個悶蛋，便想着改變；我試過Cappuccino跟Latte那些很甜的，最後選了Espresso。」咖啡雖苦，回憶卻甜。

現在每天要喝上4至5杯特濃咖啡，丹恩像是上了癮。他在隊內跟洋將創立了「咖啡群組」，着球會把小型咖啡機帶到球場，好讓他們在比賽前喝一杯放鬆心情。

這股「精神」連放假或旅行也不例外，他背囊內總放着「3合1」咖啡沖劑，為各種「危急」情況做足準備，「我不必四處找咖啡喝，找熱水就可以了。所有事都能改變，唯獨不能沒有咖啡，除非我病倒吧。」他愈說愈興奮，彷彿要說服記者「入坑」。

空肚練波「特技」連隊友也費解，但丹恩堅持：「我根本不肚餓，有需要的話，我自然會吃。」（鄭子峰攝）

戒口節食 只為足球

單從一杯咖啡，已看得出丹恩的嚴謹。他同樣控制飲食，雖一天只吃兩餐，份量卻有限，講求「一大一細」原則，「一餐吃得多，像食肉、意粉的話，另一餐就吃沙津，輕盈一點。」戒口當然少不免，果汁、朱古力、可樂等糖製品通通拒諸口外，麵包也盡量少吃；一切源於5年前他回流韓國落班，在季前集訓時的覺悟。

走糖走飯後感覺很好，我不想讓它停下來，便一直堅持到現在。

表面風光，但背後的汗水卻很少人會留意。（鄭子峰攝）

年少時丹恩與許多男孩一樣吃得瘋狂：訓練後食漢堡充飢，雪糕等甜食又毫不猶豫放入口中。他說着也自覺往時放肆得難以置信，更缺乏運動員意識，「我很幸運，多年來沒有大傷，所以根本不知道要食得健康。可是隨年紀漸長，甜食雖不致令我增磅，但肌肉卻變得沉重，身體很容易疲憊。」

2016年重返FC首爾時已年屆35歲，丹恩在講求體力化的韓職難免有點吃不消，集訓期間他頓感反應變慢，深知要維持在高水平競爭，必須撥亂反正，「沒有糖、沒有白飯，多吃魚。吞拿魚及三文魚刺身我都愛。兩個月內身體慢慢改善，我不想讓這感覺停下來，便一直堅持到現在。」

不要偷懶後再加操，這很虛偽。

重返韓職FC首爾時，丹恩已踏入生涯黃昏之齡，身體告訴他要改變。（Getty Images）

對自己誠實 加操有必要嗎？

「加操」彷彿是勤奮努力的代名詞，記者也好奇丹恩會否藉此保持狀態，但在丹恩眼中，這卻代表「愚蠢」——他很少加操，也不會自行跑步，對他來說，一天一課「有質素的練習（Quality training）」，再加簡單健身就足夠。「練習時要對自己誠實、做到最好。偷懶後才加操，這很虛偽，只會退步。」

港隊前鋒安永佳便曾於操練後練習射門，結果被他「教訓」，「我跟他說，兄弟，你明天還有比賽。就算你今日射術驚人，明天累得沒法跑動的話，我肯定會殺掉你。」丹恩眼神凌厲，差點讓記者分不出他是否在開玩笑；但他深信練習要講時機，否則「死掉」的，會是自己的阿基里斯腱。

丹恩背脊上的球衣痕清晰得很，這大概是種歷練的象徵。（鄭子峰攝）

9大數據回顧難忘球季 失機王犯規王出爐 8隊合創新紀錄

2020/2021港超聯賽季數據回顧：丹恩奴域效率高得誇張：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

「職業球員容不下玩笑」

這位高價外援雖場外親民，對觀眾自拍及簽名等有求必應；惟只要回到場內便一臉認真。記者早於他抵港完成隔離後首天已「領教」過，訪問跟擺姿勢影相時笑容滿臉兼盡顯幽默，活動完結後紮起長髮的他投入訓練，額頭就像鑿上「生人勿近」。

傑志中場何振廷同是「受害者」，他透露自己練習中放膽向前交出致命傳送，自以為是個亮點，卻換來丹恩質問：「為何你不在正式比賽中這樣做？」5月初鬥標準流浪時，他又被丹恩在比賽中直斥：「他批評我踢得像屎一樣，但完場後會安慰我，說會陪我練習。」

球員收人工爭取成績，場內容不下任何玩笑。這裏非私人會所，有壓力正常不過。

完成操練後，丹恩會用紙巾把波鞋清潔乾淨，一絲不荀。（鄭子峰攝）

令隊友「擔驚受怕」，原來丹恩也有自知之明，但他強調這正常不過——「足球員為家庭拚搏賺取金錢，球場內怎會容得下半點玩笑？」

他提高語速，言詞間充滿壓逼感，「這是職業球會，不是私人會所或你爸媽的俱樂部，有壓力、困惑、緊張，也很正常。」丹恩聲言直至掛靴為止，也不會改變風格，「我很尊重每位球員，場外我們能打成一片；但我們收人工去拿成績，場內不可鬆懈。我希望成為年輕球員榜樣，改變他們心態。」

專注，在場上就只得足球一件事。（鄭子峰攝）

堅持做對的事 有想法為何羞於開口？

39歲的丹恩對於「做對的事」有堅持，也不諱宣之於口——每課操練前他還習慣按摩腳部肌肉，連按摩膏都有講究，特別指定「消炎止痛」的一款。物理治療師對他能清楚每款按摩膏效用感驚訝，「他知道自己哪裏出問題，需要按什麼地方，其他球員未必會這樣。」

有職員亦透露，球會最近拍攝派發飯盒的義工活動宣傳影片，尾段本安排丹恩微笑呼籲公眾參與，卻被他拒絕，「嚴肅事就應用正經語氣」。他的嚴謹和敢言，當然不止體現於按摩和拍片。

有需要休息的話，我會告訴教練，否則他不應換我走。

+ 2 + 2 + 2

記者發現今季自3月中起，丹恩只要正選上陣，就定必踢足全場。詢問之下，原來又是他「傑作」，「我叫教練別換走我，想我休息並非理由，因為有需要的話，我自然會告訴他。踢足90分鐘是我維持狀態的方法，況且在比賽最後階段，我往往能入球。」

我行我素，率直中帶點自傲，好像有違「運動員就要服從指示」的操守，但丹恩總教人難以反駁，事實是他已問鼎今季聯賽神射手、屢屢射入關鍵入球。

抵抗額頭上的皺紋，也許不是靠什麼魔法，而是靠自我約束。（鄭子峰攝）

這位在職業球壇打滾23年的黑山前鋒，曾坦言維持狀態並非依靠什麼「神奇魔藥」，或許某程度上他是對的。食物營養成分在網上唾手可得，要找健康餐單非難事；練習要認真、認清自己所需，也是老生常談，一切都不是秘密，關鍵只在於有沒有毅力堅持到底。

試問有多少人，又能像葡萄牙球星C朗拿度一樣，「棄可樂取水」呢？有因才有果，本地球員若能從丹恩借鏡，打造屬於香港的射手指日可待。