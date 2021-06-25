桌球｜吳安儀挑戰男子職業賽即鬥名將　傅家俊隔空打氣：加油妹妹

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-25 15:41

香港「四眼Cue后」吳安儀早前破天荒獲世界桌球巡迴賽的外卡，取得兩屆世巡賽的資格，並將在7月開鑼，以冠軍聯賽首站打頭陣。分組名單再有驚喜，吳安儀將與名將交手，「大師兄」傅家俊同樣發文打氣。

今年3月，世界職業桌球與士碌架協會（WPBSA）及世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）向吳安儀送上一份「驚喜」，獲得由2021/22球季起計的兩屆世界桌球巡迴賽參賽資格，首度挑戰男子職業賽，有望與「大師兄」傅家俊（Marco）同場出戰。

吳安儀歷史性獲兩屆世巡賽資格 難掩驚喜：爭啲整燶個晚餐

傅家俊（左）可與吳安儀（右）一同出戰新一季世界桌球巡迴賽。（instagram@marcofu147）

世巡賽新球季將由冠軍聯賽（Championship League）打頭陣，首站於李斯特城舉行，首階段賽事在下月18日上演，參賽球手分成32個小組，每組4名球手力爭以首名出線下一圈。吳安儀被編入第32小組，同組有名將「火箭」奧蘇利雲，及另外兩名英格蘭球手Ian Burns及Mark Joyce。

吳安儀參戰男子職業賽已是一份驚喜，如今首項賽事再有驚喜，當「四眼Cue后」遇上「火箭」時，究竟戰況如何？在7月20日自有分曉。難得面對名將，吳安儀當然感到十分興奮，隨即與網友分享快樂，Instagram上載限時動態，直言「可以同奧蘇打，很想要吧？」

吳安儀有機會與奧蘇利雲碰頭，難掩興奮。（吳安儀Instagram截圖）

傅家俊早前同獲外卡，今站賽事卻未見Marco的名字，更透過社交網站向對方打氣，職業生涯第一個賽事，就與奧蘇交手，並寄語對方「畀心機」。

傅家俊失而復得獲外卡參賽 兩大港將冀攜手戰巡迴賽

傅家俊得吳安儀將與奧蘇交手，立即為對方打氣。（傅家俊Facebook截圖）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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傅家俊近期在其桌球學校開幕日及其他活動上露面：

【同場加映：奧蘇放下身段去舀湯】

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