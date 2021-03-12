【桌球】傅家俊失而復得獲外卡參賽　兩大港將冀攜手戰巡迴賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-12 19:00

世界排名跌至第72位的香港首席桌球手傅家俊（Marco），雖然未能入圍新一季的世界桌球巡迴賽，幸好賽會日前公布決定向Marco發外卡，使他可以參與新賽季的賽事，更有望與「師妹」吳安儀齊齊征戰巡迴賽。

傅家俊去年因疫情關係，錯過多項國際大賽，使他世界排名跌出64名以外，同時失去出戰新一季世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）的資格。

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傅家俊世界排名已跌到第72位，未能自動晉級新一季世巡賽。（Getty Images）

世巡賽在周四（11日）公布向傅家俊發出外卡，換言之Marco將有望在新賽季中亮相。Marco的世巡賽資格失而復得，即使如今能否赴英國出賽仍是未知數，Marco透過社交網站表達其喜悅之情，「多謝世巡賽的邀請，我十分期待再度赴英國一展身手，希望盡快與大家在賽場上見面，並感激各方面的支持。」

傅家俊獲世巡賽發外卡，有望出戰新賽季。（Facebook截圖）

除了Marco獲外卡參賽外，香港的「四眼Cue后」吳安儀早前同樣獲得出戰世巡賽的「入場券」，香港兩大男﹑女桌球手有望在世巡賽攜手出戰，相信將創下香港桌球的歷史一頁。

傅家俊與吳安儀情同兄妹，上一次Marco祝賀吳安儀獲外卡出戰，如今「四眼Cue后」向「大師兄」回禮，直言十分期待與Marco一同出戰巡迴賽，為香港爭光。

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傅家俊與吳安儀情同兄妹，如今有望攜手出戰世巡賽。（資料圖片）

傅家俊近期在其桌球學校開幕日及其他活動上露面：

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