桌球│吳安儀歷史性獲兩屆世巡賽資格　難掩驚喜：爭啲整燶個晚餐

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-08 22:48

適逢國際婦女節，香港女子桌球手、外號「四眼Cue后」的吳安儀，今日（8日）獲世界職業桌球與士碌架協會（WPBSA）及世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）送上一份「驚喜」—兩屆世界職業巡迴賽資格。

WPBSA及WST今日晚上宣布落實一項「歷史性協議」，世界女子桌球兩大球星伊雲絲（Reanne Evans）及吳安儀，獲得由2021/22球季起計的兩屆世界桌球巡迴賽參賽資格，「是她們踏入職業球壇的大好機會」，WST在官方網站寫道。

吳安儀去年於比利時公開賽擊敗宿敵伊雲絲，奪得冠軍。（World Women's Snooker）

吳安儀曾3次奪得女子世錦賽冠軍、亦曾列女子桌球世界第一，目前世界排名第二位，獲WST譽為「伊雲絲壟斷桌壇多年來遇過的最大威脅」。現年35歲的伊雲絲曾11次奪得女子世錦賽冠軍，現時世界排名仍列第一位。

WST續指，這項協議是希望令世界女子桌球巡迴賽的水準能繼續邁向精英水平。世界錦標賽及冠中冠桌球賽（Champion of Champions）的參賽資格（外卡），則會繼續以單季形式發出。

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吳安儀獲得連戰兩屆世界巡迴賽的資格，是尋求突破的空前機會。（資料圖片）

安儀亦在Facebook專頁發表感言：「平靜咗一年，教練一個突如奇來嘅電話，爭啲整燶咗我個晚餐」，她坦言一直覺得兩屆世界巡迴賽資格很遙遠，「突然得到呢次機會，好難去形容自己呢一刻嘅心情」，但會把握機會好好鍛煉自己。安儀亦向一同獲外卡的「一姐」伊雲絲道：「令這成為精彩的一年吧！」

「大師兄」傅家俊亦透過Facebook道賀，說：「你一定會很享受這種經歷，祝你在新球季順利！妹，實在為你驕傲！」