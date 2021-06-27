【亞冠盃】丹恩奴域一針見血登亞洲巔峰　傑志3分鐘內反勝為敗

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-27 23:56

香港代表傑志今（27日）晚出戰亞冠盃J組分組賽第二輪，面對日職的大阪櫻花。傑志雖有丹恩奴域上半場破門，成為亞冠盃史上首席射手，但門將保羅換邊後接連犯錯，終令球隊在3分鐘內反勝為敗，以1：2不敵對手。

今場是香港代表跟日職球隊於亞冠史上第五度交鋒，過去4次日本球隊取得壓倒性（3勝1負）優勢。然而香港球隊取勝一場，主角正是傑志，「藍鳥」3年前主場1：0擊敗柏雷素爾，寫下歷史。

傑志去役2：0勇挫泰港，今日乘勝追擊。主帥朱志光「不變應萬變」，正選名單跟首仗完全一樣，續由為改寫入球紀錄而奮鬥的黑山射手丹恩奴域掛帥，夥拍被日本媒體跟亞洲足協官網列為「焦點球員」的攻中基爾頓。

傑志今場正選陣容跟首場同出一轍。（傑志提供）

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另一邊廂大阪櫻花也沿用上場陣容，僅以22歲前鋒中島元彦代替高木俊幸。曾外流西甲跟德甲的清武弘嗣、前韓職神射手阿當泰加特、韓國守門員金鎮鉉，以及首戰包辦兩個入球的奥埜博亮跟泰亞高悉數正選；港人熟悉的39歲老將大久保嘉人則先列後備。

傑志上半場控球時間只得約25％，大部份時間主守。（傑志提供）

丹恩奴域一刀見血 改寫亞冠歷史

早段比賽陷入膠着，兩隊首10分鐘均未曾起腳，大阪櫻花14分鐘由原川力開出右路角球，保羅手槌打出不遠，中島元彦禁區外第一時間抽射偏離目標；4分鐘後阿當泰加特再接應長傳順勢半車身窩利，同告高出。

傑志上半場控球不足3成，但一個機會足以致命。38分鐘基爾頓複製上場「入球方程式」，右路拗腰傳地波予無人看管的丹恩奴域，這位前鋒右腳燙射遠柱破網，助「藍鳥」於劣勢下領先1：0。

這也是「黑山伊巴」於亞冠正賽的第38個入球，他正式超越韓國前鋒李同國，成為亞冠史上最多入球紀錄保持者，慶祝時不禁激動得向鏡頭飛吻。

丹恩奴域把握一個機會就建功，以38個入球成為亞冠最多入球紀錄保持者。（傑志提供）

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傑志巴西籍進攻中場基爾頓今場再貢獻助攻。（傑志提供）

保羅兩度犯錯 傑志3分鐘內反勝為敗

櫻花換邊後加強節奏及側擊，53分鐘坂元達裕右邊斬中卻變射門，皮球笠過保羅直飛遠柱但中楣彈出，羅拔圖及時解圍化解危機。

傑志見勢色不對以唐建文入替羅梓駿鞏固防線，不過踢到69分鐘終失守，坂元達裕右路擺脫陳晉一跟丹尼落底急勁傳中，保羅拍出皮球後被阿當泰加特補中。兩分鐘後泰亞高中路30多碼施割草式遠射，保羅失位下輔身欲救，皮球終漏入網窩，令傑志短時間內由領先變落後。

結果傑志以1：2僅負大阪櫻花，分組賽兩戰1勝1負，未能改寫香港球隊於亞冠從未連續兩場有分落袋的宿命，賽後排小組第二，下場會對廣州隊（前稱廣州恒大）。

傑志門將保羅下半場犯錯，令球隊反勝為敗。（傑志提供）

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丹恩奴域自信可改寫入球紀錄 「證明港足水平遠超預期」

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2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

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亞冠盃J組第二輪另一場分組賽，泰港以3：0大勝廣州隊。（AFC）

較早前進行同組另一場分組賽，泰國代表泰港FC就以3：0輕取以青年軍應戰的廣州隊。廣州隊兩戰全敗包尾，而泰港雖全取3分，但仍位列小組第三名。

傑志亞冠盃賽程： 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

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2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：