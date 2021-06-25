亞冠盃｜丹恩奴域自信可改寫入球紀錄　「證明港足水平遠超預期」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-25 07:32

傑志昨（24日）晚擊敗泰港FC，取得香港球隊於亞冠盃第二場勝利，追平亞冠入球紀錄的前鋒丹恩奴域認為，賽果反映香港足球水平被低估。 「黑山伊巴」也自信滿滿，深信入球陸續有來，自己改寫歷史指日可待。

傑志今戰全場僅得少於3成控球，卻能在6射3中的攻門中斬獲兩球，奠勝的丹恩奴域自有莫大功勞。這位黑山射手尾段體力雖有下降，但他於禁區內接應傳送時依舊冷靜，左腳燙守門員反方向破網，盡顯功架。

丹恩奴域追平入球紀錄 傑志雨戰下奪香港球隊史上第二勝

丹恩奴域射入個人在亞冠第37球，追平前韓職射手李同國的紀錄，並列亞冠史上入球最多球員。（傑志提供）

重溫丹恩奴域追平亞冠最多入球紀錄的一剎：

「證明港足水平比外界想像中高」

他賽後受訪時指：「初時我們有點迷失，但聽從教練指示，踢得很聰明。我很滿意球隊踢法及陣式，大家只是欠缺自信。」

丹恩奴域早於赴泰前受訪便曾透露，會用表現讓批評者繼續失望，這一次他又做到了。「很多球迷視傑志為局外人（Outsider），但賽果證明，香港足球的水平比大家想像中高出很多。」

港足日與夜．丹恩奴域1｜不吃早餐只喝咖啡 嚴謹就是神鋒的魔藥

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丹恩奴域帶領傑志擊敗泰港，他認為這是對香港足球水平的肯定。（傑志提供）

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他過去毫不掩飾，加盟「藍鳥」的最大願望，便是改寫韓國前鋒李同國保持的亞冠最多入球紀錄。這位射手昨日建功跟李同國睇齊，距離目標只差一步。

他坦言一切感覺完美，不論在心理跟身理上，都已準備好完成這艱難任務，「我很渴望成為第一人。還有5場比賽，我覺得入球還會繼續來；這是我的責任，也相信隊友會協助我去達成。」

丹恩奴域有幾勁？即按圖看清他征戰亞洲15季的數據：

比3年前多派青訓上陣 朱志光：感覺更特別

傑志主教練朱志光就認為，球隊贏波有幸運成份，初段門前驚險鏡頭反令球員變得集中，再把握敵軍心急壓前進攻，靠兩個反擊得手。「熱身後雨勢才大起來，球員未能及時適應草地，之後已着他們減少橫傳，這些錯不能再犯。整體來說，他們防守紀律很好。」

重溫羅拔圖快應夠快，補中為傑志先開紀錄的精彩片段：

3年前擊敗柏雷素爾，「藍鳥」正選僅得李毅凱一位相對年輕（23歲）的華將；射入世紀金球的鄭展龍也是後備入替。

然而今戰傑志有安永佳及羅梓駿兩位青訓產品擔正，陳晉一與何振廷亦於尾段上陣。朱志光坦言兩場勝仗對他而言分別甚大，「這次有不少新面孔，加上當年在主場，今日是作客（傑志雖為主隊，但比賽在泰國舉行），感覺特別一點。」

傑志主教練朱志光指談出線仍言之尚早。（傑志提供）

隊長黃洋則透露，港隊出戰世界盃外圍賽無分落袋，難免有點自責。他將情緒帶到亞冠，幸終為港足帶來補償，「踢出好睇的比賽及搶分，意義在於能吸引球迷關注，每場也影響着港足長遠發展。」

雖然今場勝利看似比上次來得容易，但朱志光表示出線仍言之過早。

「只是第一步，尚有5場比賽。香港球員不太習慣踢頻密賽程，今日在雨戰中花不少力氣，恢復也是問題。而且球員累積兩黃便停賽，人腳替換或成問題，唯有見步行步。」傑志下周日（27日）會遇上榜首大阪櫻花，戰果對出線形勢相當重要。

按圖即睇傑志亞冠盃同組對手簡介，以及了解各隊焦點球員：

2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

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傑志亞冠盃賽程： 6月27日 10：00pm（HKT） 大阪櫻花（日本） Vs 傑志 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

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2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：