歐國盃｜英格蘭夫添鬥德國殘陣　歷來5次淘汰賽相遇僅勝1回

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-29 13:34

歐國盃16強最後一夜上演宿命對決，英格蘭本港時間今晚（29日）在溫布萊主場出擊，大戰世仇德國，賽前收到好消息。英格蘭兩名車路士球員芝維爾（Ben Chilwell）及美臣蒙特（Mason Mount）均完成隔離，可以候命。另邊廂德國主帥路維透露，3名正選球員或傷或病，可能無法上陣，防線隨時大執位。 英格蘭力求打破魔咒，事關歷來在大賽淘汰賽遇上德國，都凶多吉少。

路維（Joachim Löw）在賽前記者會表示，魯迪格（Antonio Rudiger）、魯賓高辛斯（Robin Gosens）及根度簡（Ilkay Gundogan），3名在3場分組賽均正選出擊的球員都可能缺陣。

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根度簡上仗與匈牙利球員「頭撞頭」，依然暈陀陀，預料無法鬥英格蘭。（Getty Images）

根度簡對匈牙利時，傷及頭部而退下火線，仍未痊癒。路維說：「他尤其在練習時，感到有點暈眩，所以要減低他的負荷。他今天（28日）練習了13分鐘，表現不錯，明天決定吧。」魯迪格與高辛斯則有輕微感冒，路維指他們病情不明朗，「這些球員未知能否上陣，我也不肯定，但會有應變方法」。

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魯迪格（左）與高辛斯（中）在分組賽為德國排難解紛，高辛斯對葡萄牙一戰更有入球和助攻，表現搶眼。（Getty Images）

至於英格蘭，芝維爾與蒙特，因曾接觸確診新冠肺炎的車路士隊友、蘇格蘭球員比利基莫亞（Billy Gilmour），須隔離觀察。二人的隔離期在周一完結，英軍教練修夫基稱2人都可候命，「他們跟大軍分開而回到英格蘭，今周也是獨自訓練。雖然今仗賽前，大軍不能完整在一起訓練，但他們都年青，應該沒問題」。

英格蘭2勝1和晉級，但哈利卡尼尚未開齋。（Getty Images）

觀乎賽前狀况，「三獅」今仗可算坐擁地利與人和，除了陣容較完整，今仗在倫敦溫布萊球場舉行，入場觀眾上限開放至4萬人。這裏是英格蘭在1966年世界盃決賽，加時擊敗當時的西德而首次奪得世界盃。

英格蘭在1966年世界盃決賽，靴斯在加時射成3:2，是否完全過白界，成為歷史懸案。（Getty Images）

不過，這亦是英格蘭在大型賽事淘汰賽階段，唯一擊敗西德或德國。接下來4次淘汰賽相遇，英格蘭全部落敗，首3次均在加時，甚至互射12碼才分勝負。

英德歷來淘汰賽恩怨（按圖放大）

而上次相遇在2010年世界盃16強，出現林柏特入球冤案。英格蘭當時從落後兩球而力追，因入球誤判無效而未能扳平2：2，最後負1：4。

2010年世界盃16強，林柏特入球越過白界後判無效。（Getty Images）

今晚直播賽程（01美術製圖）

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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