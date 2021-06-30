歐國盃｜碧咸見證英格蘭贏德國　王室成員也捧場　打氣團星光熠熠

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-30 07:11

碧咸現場見證，英格蘭在倫敦溫布萊球場以2：0擊敗德國，晉級歐洲國家盃8強。看看球場包廂，除了「萬人迷」碧咸之外，英格蘭的「星級打氣團」陣容相當強勁，王室成員及歌星都齊齊捧場，聚首一堂。從文中的照片裏，你認得幾多位名人？

詳盡戰況：英格蘭淘汰德國晉級8強 史達寧開紀錄 哈利卡尼開齋

【碧咸與兒子羅密歐一同入場】

+ 2 + 2 + 2

從照片所見，坐最前排的一家三口，就是英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate Middleton），還有現年7歲的喬治王子（Prince George）。

Ed Sheeran與碧咸惺惺相惜，兩人坐在一起睇波。（路透社）

至於在中間的一行，身穿英格蘭球衣的就是英國歌星Ed Sheeran。他與太太Cherry Seaborn一同入場。坐在Ed Sheeran另一邊的就是碧咸，而在碧咸身邊同樣穿西裝的是其二子羅密歐（Romeo Beckham）

【一齊看看有什麼名人入場觀看！】

坐在碧咸及Ed Sheeran身後的是英格蘭傳奇門將施文（David Seaman），跟住向右邊隔多兩位，穿紅色裙的是英國歌手Ellie Goulding；她與丈夫Caspar Jopling一同入場。

了解更多基亞利殊作用：基亞利殊入替激活英格蘭進攻 關鍵之人策劃兩球擊敗德國

了解更多修夫基部署：戰術賭博變陣剋制德國 英格蘭以彼之道還施彼身

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 3 + 3 + 3

歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程 星期六晚免費睇8強丹麥對捷克

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包