東京奧運．滑板｜無懼骨折內傷　英12歲少女Sky Brown豪言奪金

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-04 20:00

東京奧運尚有約兩星期便揭幕，絕大部份奧運參賽名單已落實，英國天才滑板少女Sky Brown日前正式取得奧運資格，她即將刷新紀錄，成為英國史上最年輕的奧運代表。

英國滑板代表隊日前正式落實東京奧運參賽名單，12歲選手Sky Brown早已憑世界排名第3鎖定資格，終獲確認代表英國出戰女子公園賽，她在奧運展開時，將滿13歲11天大，意味她將超越在1928年以13歲44天之齡參賽的英國泳手Margery Hinton，成為英國史上最年輕出戰奧運的運動員。至於奧運史上最年輕的運動員，則是1896年雅典奧運的體操選手Dimitrios Loundras，當時他年僅10歲218天，最終贏得一面銅牌。

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見慣大場面的Sky談及入選感想時道：「雖然我是隊中最小的一個，但我會朝大目標進發……」雖然年紀還小，但Sky畢竟已是世界級選手，對奧運絕不是志在參與，她口中的「大目標」當然是頒獎台最高一級：「很期待奧運，想在新的場地出賽，與我的朋友們一起比賽，同時希望贏得金牌、啟發到大家。」

Sky Brown已長高不少。（Getty Images）

Sky Brown出席勞倫斯體育獎頒獎禮時，一級方程式七屆世界冠軍咸美頓亦向她借來滑板察看。（Getty Images）

Sky Brown雖年輕，但她早已揚名全球滑板界，在日本宮城縣出生的她，母親為日本人、父親是英國人，她在2016年、僅8歲之時已出戰職業賽，到2019年決定代表英國出賽，同年便以11歲以齡，奪得滑板世界錦標賽銅牌，身輕如燕的她能做出高難度騰空動作，成為全球首位成功做出轉體720度的女子滑板選手。

Sky目前仍保持女子公園賽世界排名第3位，「一姐」亦相當年輕，是年僅15歲的日本選手岡本碧優，她是2019年世錦賽冠軍。

Sky Brown（左）與現時女子滑板公園賽世界排名第一的岡本碧優（右），早前一同在英國出戰Dew Tour。（Getty Images）

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滑板畢竟牽涉較多危險性高的動作，Sky Brown也曾因而受重傷，2020年，她在一次訓練期間失手，從15呎高處墮下，身體多處骨裂、心肺受創，當時其父曾憂心女兒「不知道能否撐過去」，但年紀小小的她康復力及意志力驚人，至今已完全康復，表現絲毫不受影響。

當時救助Sky的醫護人員指，她的情況是個「奇蹟」。（skybrown@instagram）

Sky Brown 2020年曾在訓練期間受重傷（按圖放大）：

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）