【東京奧運】11歲職業滑板女將15呎高墮下重傷　頭骨骨裂心肺受創

英國滑板選手Sky Brown以11歲之齡，成為英國最年輕職業滑板運動員，不單是世界錦標賽銅牌得主，更有望成為英國史上最年輕的奧運選手。 然而，Sky日前在練習時失手，遭受生涯最嚴重傷患，其父親Stewart坦言，曾不知愛女能否活下來。

從Sky在instagram貼出的影片可見，她在U型池中練習時失手，連人帶板高速滑出滑道最高處，終從約15呎高的位置直接摔落水泥地面，拍片者因慌忙施救，只拍到Sky滑出滑道便未能繼續。

Sky受傷過程：

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英格蘭滑板協會其後發出聲明，指Sky的顱骨骨裂、手腕骨折，其父親Stewart Brown其後向英國CNN透露愛女除顱骨多處骨裂、左手臂多處骨折、右手手指手折、心臟及肺部亦受創，他顯得猶有餘悸：「她從大約15呎高處墮下，我抱著她等待直升機將她送院時，她一直流血、無助地喊痛，意識也是時有時無……」

Stewart坦言，當晚他極為徬徨，「這是我能想像的最差的情況，那一晚，深切治療部的醫護人員努力地讓她醒過來、保住她的命，我們都不知道她能否撐過去」。

救助Sky的醫護人員指，她的情況是個「奇蹟」。（skybrown@instagram）

Sky意外片段：

奇蹟的是，Sky受傷雖重，4日後卻已回復精神，「她已回復所有記憶，笑著看抖音，還能吃她最喜歡的零食」，Stewart道，「最重要的是，她的醫生說，她能恢復得如此快、還能忍受這樣的痛楚，是個奇蹟。醫護人員都說Sky的情況震憾了他們，更相信她能快速康復，是因為她相當樂觀、正面」。

最年輕職業滑板選手 11歲囡Sky Brown飛向奧運

滑板項目將在明年的東京奧運，首次登上奧運舞台，儘管滑板的奧運資格在世界體壇因疫情停頓前尚未決出，目前名列奧運資格排名第3的Sky極有可能出戰奧運會。

Sky Brown為英日混血兒，7歲已獲得職業滑板合約：