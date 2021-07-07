歐國盃｜莫拉達由功臣變罪人　意大利互射12碼險挫西班牙闖決賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-07 06:09

歐洲國家盃首場4強大戰，在溫布萊球場上演「意西大戰」，兩軍連續3屆歐國盃碰頭。 戰至下半場中段，意大利憑一次快速反擊先開紀錄，費達歷高基艾沙妙射先開紀錄。後備入替的莫拉達建奇功，80分鐘助西班牙追成1：1平手，兩軍法定時間未分高下，戰至加時亦未能增添紀錄，需要以互射12碼決勝負，結果意大利險挫西班牙躋身決賽。

歐洲國家盃殺入最後直路，首場4強大戰由「老對手」西班牙與意大利打頭陣。「狂牛兵團」主帥安歷基今仗變陣，收起愛將莫拉達，改由奧耶沙巴爾擔任正選攻堅。意大利方面，由艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri Dos Santos）取代勇戰受傷的史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）擔任左翼衛。

費達歷高基艾沙今仗正選披甲。（路透社）

【史賓亞蘇拿受傷後淚灑球場】

+ 6 + 6 + 6

開賽早段，西班牙的防線立即感受到意大利的壓力，尼高路巴列拿左路扣入大位起腳，皮球撞中遠柱彈出，旁證及後亦舉旗示意越位，西班牙球迷不禁倒抽一口涼氣。

奧耶沙巴爾今仗取代莫拉達，改以「假9號」攻堅，增加西班牙前線的彈性，與奧莫及費倫托利斯輪流入楔。這名效力皇家蘇斯達的球員及後接應柏迪前線，可惜控球後未能接連起腳。

巴列拿扣入大位起腳中柱，幸好旁證示意越位在先。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

臨危受命擔任左翼衛的艾馬臣，同樣產生具威脅攻勢，西班牙門將烏尼西蒙出近製造險象，艾馬臣橫傳予隊友，巴列拿在禁區頂欲擺脫對手，卻被布斯基斯攔截成功，有驚無險。

意大利後場的傳送製造不少危機，西班牙在前線獲得控球權，隨即發動反擊，奧莫在禁區內連番施射，幸好當拿隆馬反應快化險為夷。

完半場前，恩斯治尼與艾馬臣一次配合，艾馬臣勁射中楣彈出，兩軍上半場打成0：0平手。

丹尼爾奧莫禁區內起腳，當拿隆馬及時撲出險球。（路透社）

經過互交白卷的上半場，換邊後進攻更加積極，西班牙前線三叉戟合力炮製攻門，奧莫右路交出致命傳中，費倫托利斯已伏兵遠柱，幸好意大利守衛踢出底線解圍。「狂牛兵團」及後再有機會，布斯基斯遠射僅僅高出。

即使西班牙不乏攻門，但意大利以質取勝，一次快速反擊，僅得3名球員策動快攻，人數不需要多，最緊要見效，恩莫比尼被拿樸迪攔截，費達歷高基艾沙取得腳下球，左路扣入大位熨射，烏尼西蒙只能目送皮球入網，60分鐘打破僵局。

小基艾沙一扣一射建功，為意大利在下半場中段打破僵局。（路透社）

打開紀錄後，兩軍隨即作出換人調動，安歷基立即換入莫拉達，及後再以謝拉特摩蘭奴取代奧耶沙巴爾，變陣換踢雙箭頭，力爭盡早追成平手。意大利方面同樣不敢怠慢，杜文尼高貝拉迪入替恩莫比尼，這名薩斯索羅球員不乏埋門機會，可惜未能增添紀錄。

最近被受批評的莫拉達，今仗入替後又做齣好戲，與丹尼爾奧莫二人撕破意大利的防線，單刀輕鬆射破當拿隆馬的十指關，西班牙在80分鐘扳成1：1平手。

莫拉達後備入替有貨交，80分鐘攻入追成平手的一球。（路透社）

兩軍餘下時間未能增添紀錄，需要進入加時決勝負，西班牙3場淘汰賽皆要踢足120分鐘。「狂牛兵團」加時上半場再向意大利施壓，先有奧莫左路罰球一次半傳半射，引起意大利防線一輪混亂；當拿隆馬打手槌打出不遠，馬高斯洛蘭迪起腳省中對手。

戰至加時下半場，杜文尼高貝拉迪接應基亞連尼過頭波，鏟射破網惜越位在先「食詐糊」，最終兩軍120分鐘打成1：1平手，球賽需要以互射12碼分勝負。

丹尼爾奧莫罰球半傳半射，引起意大利防線一輪混亂。（路透社）

以最殘酷的方式決勝負，兩軍首輪操刀的盧卡迪利及奧莫同樣宴客，雙方門將第二輪亦捉對路，可惜未能撲出。攻入追平一球的莫拉達，第四輪主射卻被當拿隆馬撲出，由功臣變罪人，意大利最後一輪由佐真奴「埋齋」，互射12碼以4：2險勝西班牙率先躋身決賽，相隔9年再闖歐國盃決賽。

當拿隆馬撲出莫拉達的12碼，助意大利力克西班牙晉級。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑基亞連尼﹑艾馬臣柏美尼 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：費達歷高基艾沙﹑恩莫比尼﹑恩斯治尼

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：艾斯派古達﹑艾利加西亞﹑拿樸迪﹑佐迪艾巴 中場：高基﹑布斯基斯﹑柏迪 前鋒：費倫托利斯﹑奧耶沙巴爾﹑丹尼爾奧莫

兩軍在近3屆歐國盃亦曾經交手，令人印象深刻必定是2012年，當時西班牙在分組賽與意大利打和1：1，及後在決賽再度碰頭，「狂牛兵團」技勝一籌，4球大破對方成功衛冕。意大利在上屆已報回一戰之仇，在16強兩球淘汰對手。

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 6 + 6 + 6

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+ 18 + 18 + 18

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