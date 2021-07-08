歐國盃｜史達寧無進賬照做關鍵先生　120分鐘拚命表現證身價

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-08 07:06

歐洲國家盃4強，英格蘭在溫布萊主場與丹麥踢足120分鐘，哈利卡尼在加時射失12碼，幸好及時上前補射奠勝，英軍首度打入歐國盃決賽。 「三獅軍團」兩個入球，不約而同與史達寧有關，這名昔日受盡批評的翼鋒，今屆賽事終於以表現證明身價。

在容納超過6萬人的溫布萊球場出戰，英格蘭未能在法定時間擊敗丹麥，戰至加時才由哈利卡尼12碼宴客再補射奠勝，英軍以2：1力挫丹麥晉級，首度打入歐國盃決賽，亦是55年來首次躋身大賽決賽。

哈利卡尼12碼宴客再補中奠勝 英格蘭加時力克丹麥闖決賽

英格蘭首度打入歐國盃決賽，寫下歷史新一頁。（Getty Images）

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+ 3 + 3 + 3

英格蘭兩個入球雖然並非由史達寧將皮球送入網內，但這名26歲翼鋒居功至偉。英格蘭上半場追平一球，布卡約沙卡右路地波傳中，史達寧中路入楔，逼使丹麥隊長卡積亞必須要落腳解圍，最後將皮球踢入網內擺烏龍。

史達寧入楔逼使卡積亞近門落腳擺烏龍。（Getty Images）

戰至加時階段，史達寧右路一次個人突破，連過數關後殺入禁區，惹來丹麥的米希利及馬菲亞斯贊臣夾擊，這名英軍球星被踢跌倒地，球證在VAR核實後吹罰12碼，哈利卡尼才有機會主射12碼。

不過，這個極刑充滿爭議性，事關早在史達寧引球推進時，場內在另一個皮球，史達寧與丹麥球員的接觸不太明顯，更惹來「插水」疑雲。另外，球證當時未有親自在場邊翻看事發經過，純粹接收VAR方面的指示，這個做法引來雲格不滿，直言不解為何球證沒有自行翻查影片。

Sadly it’s what sterling does? 9.9 for the DIVE.. and as for VAR 😂😂. Sad to end a great match by cheating pic.twitter.com/7bia5AkFZS — Keith Shanley (@KeithShanley) July 7, 2021

無論如何，英格蘭兩個入球亦與史達寧有關，加上他在加時階段依然有充足的體力突破，無疑是英格蘭創歷史的功臣之一。

即使史達寧埋門一腳處理更有不少改善空間，他在今屆攻入的3個入球，每一個也是價值連城，正如分組賽的兩個入球，分別面對克羅地亞與捷克一箭定江山，為球隊帶來6分。面對德國的16強，史達寧再度發威，攻入開紀錄的一球，史達寧以表現證明自己在英軍陣中有多重要。

英格蘭逾半世紀首次殺入大賽決賽，史達寧賽後直言逐步向目標邁進，「全隊上下今仗交出頂級的表現，即使落後的情況下同樣積極反撲，我們一直保持耐性，深信結果終有一日來到。今仗證明了我們在正確的方向，如今我們要專注與意大利的決賽，希望以冠軍完成今屆賽事，因為我們知道足球對國家的重要性。」

即使哈利卡尼12碼射失，幸好及時上前補射入網，英格蘭今仗首度領先。（Getty Images）

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