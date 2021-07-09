歐國盃｜UEFA檢控英格蘭因球迷用雷射筆　「最有錢球證」執法決賽

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-09 10:41

歐洲足協宣布對英格蘭足總展開紀律程序，包括指控英格蘭球迷在歐國盃4強使用雷射筆照射丹麥門將卡斯柏舒米高，在12碼時干擾對方。歐洲足協還指控溫布萊的主場球迷噓丹麥國歌，並在場內燃點煙花。 歐洲足協委任來自荷蘭的古柏斯（Bjorn Kuipers）為歐國盃決賽球證。古柏斯被稱為球壇最富有的球證，因為他是一間荷蘭連鎖超級市場的創辦人，在5年前的身家已估計有1150萬鎊（約1.2億港）。古柏斯曾執法2014年世界盃分組賽英格蘭對意大利，當年意軍贏2：1。

今屆歐國盃4強，英格蘭加時以2：1淘汰丹麥，入決賽與意大利爭冠。在加時上半場的12碼，鏡頭影到丹麥門將卡斯柏舒米高準備面對12碼時，被球迷用雷射筆照射臉部及眼睛。雖然舒米高撲到12碼，但被哈利卡尼補射入網，正是這個入球令到英格蘭奠定2：1的勝局。

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丹麥門將卡斯柏舒米高準備撲救12碼時，有激光照射他的臉及眼。（Twitter）

【鏡頭影到舒米高撲12碼前被雷射筆干擾】

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a — Swansea Beat ⚽️ (@swanseabeat) July 7, 2021

歐洲足協昨日傍晚發聲明，會就7月7日在溫布萊球場舉行的英格蘭對丹麥歐國盃4強展開紀律程序，指控英格蘭足總在3方面違例，包括有主場球迷使用雷射筆。歐洲足協還指控，英格蘭球迷在賽前播丹麥國歌時作出干擾，當時有球迷噓丹麥國歌；另外，歐洲足協指有主場球迷燃點煙花。英國傳媒估計，英足總會被罰款。

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【按圖看英媒給4強每位英格蘭球員的評分；以10分為滿分】

+ 10 + 10 + 10

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英格蘭對意大利的歐國盃決賽將於香港時間下周日（11日）深夜3時上演，歐洲足協昨日公布球證人選，由荷蘭的古柏斯執法。48歲的古柏斯有超過15年頂級聯賽執法經驗，他由2005年起成為荷甲的球證。他由2012年起參與大賽，至今「吹」過兩屆世界盃及3屆歐國盃，今次是他首次成為歐國盃決賽的主裁判。

【古柏斯在今屆歐國盃「吹」過3場比賽】

+ 3 + 3 + 3

他執法過兩屆歐霸盃決賽，還有2014年歐聯決賽馬里德打吡戰；在國際賽方面，他主「吹」過2017年世青盃決賽，那場英格蘭以1：0贏委內瑞拉捧盃。在2018年世界盃決賽，他就擔任第4裁判。今場決賽不是古柏斯首次執法「英意大戰」，在2014年世界盃分組賽，他執法英格蘭對意大利，最後意大利小勝2：1。

古柏斯在上屆歐聯4強次回合曼城對巴黎聖日耳門的執法引起爭議，PSG球員指控他對球員爆粗。當時PSG中場馬高華拉堤及安達靴里拉都表示，球證叫他們走開的時候用上粗言穢語，其中在今場歐國盃決賽都有可能上陣的意大利中場華拉堤當時賽後說：「球證向我說：『你滾開！』我跟球證講了很多說話，但我從不會說這些話，因為我說了的話會被罰停賽10場。」

【古柏斯原來是超級市場集團的創辦人】

+ 2 + 2 + 2

在今屆歐國盃，古柏斯執法了3場，分別是分組賽比利時贏丹麥2：1、西班牙贏斯洛伐克5：0以及8強丹麥贏捷克2：1。古柏斯被英國傳媒稱為最富有的球證，他在大學唸商業管理，本身是荷蘭連鎖超級市場集團Jumbo Kuipers的創辦人，分店已經開到去比利時。據2018年的報道，古柏斯在2016年估計有1150萬鎊身家，約1.2億港元。報道還指古柏斯本來每年可透過超市賺到200至300萬鎊，但他甚少從超市盈利中分紅，因為他做球證的收入已經足夠生活。

古柏斯的超市集團之前邀請F1車手韋斯達賓賣廣告。（Jumbo Kuipers Instagram）

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【英格蘭千禧年後的大賽成績（按圗放大）】

+ 4 + 4 + 4

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【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

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