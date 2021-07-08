歐國盃｜英格蘭球員評分逐個睇　基亞利殊「彈出彈入」有原因

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-08 14:24

英格蘭在歐國盃4強加時以2：1擊敗丹麥，賽會將今場最佳球員頒予英軍隊長哈利卡尼。賽會的技術觀察員大讚卡尼極具影響力，積極參與進攻，他會墮後到中場控球，為隊友送上妙傳，特別讚他在英格蘭第一個入球中的走位及傳球，當然還射入加時致勝的入球。 三大主流英國媒體賽後都將卡尼評為今場最高分的球員，僅次卡尼的有史達寧、哈利馬古尼及加雲菲臘斯等。

【按圖看每位英格蘭球員在4強的評分；以10分為滿分】

+ 10 + 10 + 10

英國《天空體育》、《每日郵報》及《衛報》都給予哈利卡尼最高分，其中《每日郵報》更給予他近乎滿分的9.5分。雖然卡尼在加時所射的12碼質素低於他往日的水平，但他補中射入，為英格蘭奠定勝局。此外，英格蘭法定時間追平1：1的烏龍球，來自布卡約沙卡的傳中，而放直線予沙卡的人正是卡尼，所以卡尼的傳球、視野及射術是英格蘭今場贏波的關鍵。

詳細賽果：哈利卡尼12碼宴客再補中奠勝 英格蘭加時力克丹麥闖決賽

在《每日郵報》的評分中，史達寧獲得在卡尼之後的8.5分，而《天空體育》及《衛報》都給他與卡尼並列的8分。雖然史達寧的埋門把握力可以更好，但英格蘭追和的烏龍球全靠他力逼卡積亞，而哈利卡尼的致勝入球來自他博得12碼，論功勞不在卡尼之下。史達寧的體力都令人留下深刻印象，到加時下半場仍然能加速爆過丹麥防線射門，證明到修夫基變陣3-4-3時收起基亞利殊而非史達寧是正確的。

【史達寧博到12碼的一刻】

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在一眾進攻球員入面，美臣蒙特的分數較低，因為兩個入球皆與他無關。另外，較多人議論的是基亞利殊，他在69分鐘入替沙卡，但到105分鐘又被捷比亞換走。領隊修夫基並非不滿基亞利殊的表現，而是為了變陣3中堅的戰術調動，他不得不抽走一位前場球員。那時的前場球員中，卡尼是鐵打不動的主力，史達寧的體能還很充沛，而且威脅力更大，至於菲爾科頓就在加時上半場才入替，因此只好犧牲在法定時間後備登場的基亞利殊。

🔎 | FOCUS



Harry Maguire vs #DEN:



👌 112 touches

🥅 3 shots/2 on target

👟 82/91 acc. passes (most)

⚔️ 4/6 ground duels won

🏔️ 9/12 aerial duels won (most)

🧲 5 interceptions (most)

🚀 5 clearances

📈 7.8 SofaScore rating



A strong display by #ENG's no. 6! 💪#EURO2020 #ENGDEN pic.twitter.com/3XFgs7QsRs — SofaScore (@SofaScoreINT) July 7, 2021

防中方面，3間英媒都認為加雲菲臘斯踢得比迪格蘭賴斯好。在英格蘭的後防之中，中堅哈利馬古尼最搶鏡，光芒掩蓋拍檔史東斯，他面對丹麥一眾高佬都有空中優勢，差點頂破卡斯柏舒米高的大門，9次頂贏頭槌，次數為全場最高，爭頂成功率為75%。他還有5次截斷丹麥球員的傳球，也是全場最多。門將比克福特失了今屆第一球，被丹斯加特的罰球破門；相比他的撲救，比克福特控球時似乎有點緊張，較多傳球失誤，他的傳球成功率不足4成。

【卡斯柏舒米高獻出「神救」撲出哈利馬古尼頭槌】

+ 2 + 2 + 2

《每日郵報》有為領隊修夫基評分，給予他9分，評語為：「他的隊伍已經回應了所有質疑，目前只餘一條問題未有答案。他們能否創造歷史？」

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英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼﹑勞基梳爾 中場：加雲菲臘斯﹑迪格蘭賴斯 攻中：布卡約沙卡﹑美臣蒙特﹑史達寧 前鋒：哈利卡尼

英格蘭在加時下半場變陣3-4-3

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼 中場：捷比亞、加雲菲臘斯﹑佐敦軒達臣﹑勞基梳爾 前鋒：菲爾科頓、哈利卡尼﹑史達寧

👇四強大戰星級座上客👇

【英格蘭千禧年後的大賽成績（按圗放大）】

+ 4 + 4 + 4

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 7 + 7 + 7

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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