美洲國家盃｜尼馬輸波為何贏盡掌聲？與美斯感人互動再「祼聊」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-11 15:14

阿根廷周日（11日）在美洲國家盃決賽1：0擊敗巴西，捧得27年來首個國際大賽錦標，鳴完場笛一刻，所有球員都衝向美斯慶祝、更將他高高拋起，「球王」臉上的笑容似在發光。 等到了生涯最期待一刻，美斯卻毋忘身邊人，除了立刻致電愛妻洛古絲素，他暫時拋下隊友、與前來道賀的尼馬緊緊相擁25秒一幕，觸動人心。

34歲的美斯成為了美洲國家盃的主角：在整屆賽事6次上陣交出4個入球5次助攻，4次獲選賽事最佳球員，最終勇奪賽事神射手及最佳球員；4次為阿根廷打入大賽決賽都屈居亞軍後，他終於贏得冠軍，也終於填補了生涯中成年國際大賽冠軍的空缺。

美洲國家盃冠軍對美斯來說有多大意義？看他的表情就知道（按圖放大）：

+ 12 + 12 + 12

但比起這些數字，賽後一段25秒的影片，更惹人談論，西班牙《阿斯報》如此寫道：「這一幕彰顯了足球的意義、也彰顯美斯與尼馬為何是球星」，說的是一段在網上瘋傳的影片——美洲盃結束後，奪冠的阿根廷球員仍在慶祝，剛痛哭過的尼馬抹乾眼淚後，走進狂喜的對手之中，尋找美斯的身影；美斯也很快就意識到，不管隊友仍在身後慶祝，立刻上前與這位昔日巴塞隆拿隊友擁抱25秒之久。

尼馬哭過後與美斯相擁（按圖放大）：

到底兩人在對方耳邊說了什麼？有網民打趣道，尼馬會否是叫美斯「來PSG吧，我們可以一起再拿歐聯冠軍」？其實都不再重要，更多人向尼馬致敬——上屆受傷缺陣的他想親手捧起美洲盃的夢想剛破滅了，更是敗在宿敵阿根廷手上，他大可以靜靜地離去。但尼馬卻在哭過後，走到正在慶祝的對手當中，向舊友送上祝福，要做到絕不容易；兩人賽後還半祼身子坐着聊天良久，足證友誼深厚。

「這畫面，就是兩個各自帶領國家、為同一夢想而競爭的好友……這是為何足球如此令人着迷。他們的擁抱，感動了全球球迷。」《阿斯報》如此寫道。

頒獎禮後，半祼的美斯（右）和尼馬（左）仍坐在一起談天。（路透社）

尼馬與美斯相擁的畫面：

除了隊友和朋友，美斯當然亦毋忘從童年時相戀至今的妻子安東尼娜（Antonella Roccuzzo），他在今屆美洲盃每次晉級後，都會立刻致電愛妻分享喜悅，今次更是奪得冠軍，當然立刻透過視像通話，與太太分享。安東尼娜亦在自己的Instagram上載這甜蜜時刻，又上傳3個兒子向爸爸道賀的畫面，非常可愛。

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安東尼娜十多年來在丈夫身邊，陪他歷盡高低，包括在球會橫掃錦標、6次奪得金球獎、在世界盃決賽落敗、一度退出國家隊……大概沒誰比她更懂「球王」的痛苦和壓力。阿根廷奪冠後，她也狂喜地貼出美斯的照片道：「我的摯愛，太好了！太好了！你夢想已久的事，終於實現了，你絕對值得的！很期待跟你見面、一起慶祝！」

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