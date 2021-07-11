美洲國家盃︱美斯開心到爆粗有得解　大讚隊友「一早就知你哋得」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-11 20:09

美斯為阿根廷高舉美洲國家盃，開心之餘，還一吐多年冤屈。他在Instagram上載一張與獎盃的合照時，竟然公開爆粗。

美斯在IG連環上載新相，其中一張是他獨自跟獎盃的合照，並寫上：「真美麗的瘋狂！！！感謝神，實在太奇秒了」，他繼而用全大楷加上一句，「我們是冠軍，不再是你母親的X。」

那個X，是古今中外通用的粗口，意思是女性的下陰。美斯平時斯斯文文，收收埋埋，想不到也有爆發真實情感的一面。可想而知，他不是不知道外界對他的尖酸批評，只是一直放在心底，直到今天，他終於忍無可忍，將長年怨氣盡數吐出來。

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美斯開心到在IG爆粗（紅框）。（Instagram＠leomessi）

▼▼▼美斯真的捧盃了！！！▼▼▼

美斯稱開心感覺無與倫比：「實在太瘋狂，沒有一刻能跟今次比較，快樂感覺無比巨大。」他自言，「我早知道，在某個時間點它便會發生，我無比形容現在的快樂。」

「上一屆美洲國家盃後（阿根廷在2019一屆得季軍），我跟這班球員說，他們會是國家隊的未來。」美斯說，「事實證明我無看錯，今天我們是冠軍了。」

美斯大曬與老友阿古路、迪馬利亞和奧達文迪的合照。（Instagram＠leomessi）

▼▼▼美斯可靠的新朋友——馬天尼斯▼▼▼

歷年他身邊曾出現過很多位巨星級隊友，偏偏一直等不到錦標來臨，如今一代星味或許不及往年，反而交出好成績，美斯當然大話兒，「我對這個自上屆開始一路成長的班底充滿信心，他們是一班很好的人，只問付出，不會投訴。」

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他一再稱，「我很開心！我夢想這刻出現已不知多少次。」美斯雖然沒有開名，但他口中默默付出的隊友之中，一定有門將達米安馬天尼斯（Damián Emiliano Martínez）份兒。他在四強對哥倫比亞戰至極刑階段，一口氣為阿根廷救出三個十二碼，賽後美斯哭着跟他深情擁抱，並將照片上傳至IG。贏得冠軍後，他亦另開帖文，上載一張只有他跟達米安馬天尼斯二人的合照，足見這個「新朋友」在美斯心目中地位如幾何級數提升。

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▼▼▼美斯今次終於得咗！！！▼▼▼

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美斯2007年首次代表阿根廷出戰美洲國家盃，便在決賽不敵巴西。之後接連在2015、2016連續兩屆決賽互射十二碼落敗，當中2016那屆他本人亦有份射失。他在大賽最令人印象深刻，一定是2014世界盃幾乎以一己之力帶領阿根廷殺入決賽，戰至加時才被德國擊敗。

多次與國家隊賽事冠軍擦身而過，第十次亮相國際大賽，終可奪冠而回。「我必須披荊斬棘，為國家隊取得一些成就。多年來我有很多次相當接近，我有很多悲傷地離場，但我知道，某一天我會得到，沒有任何時光能比得上這一刻。」

他認為，「今場比賽將會進入史冊，不止是因為我們成為冠軍，而且對手是巴西，並且是在他們的國土上進行。我感謝神賜給我這個珍貴時刻。」

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