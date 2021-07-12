【溫網】祖高域力戰近3個半小時反勝封王　第6度稱霸溫布頓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-12 01:25

體壇兩大盛事同一晚在英國舉行，率先上演溫布頓男單決賽，由意大利的貝歷天尼挑戰「一哥」祖高域，希望為意大利「冠軍夜」先過頭關。 貝歷天尼首盤先下一城，可惜經驗老到的祖高域沉着應戰，及後連取3盤反勝對手奪冠，與費達拿及拿度看齊，一同累積奪得20項大滿貫錦標。

今年溫布頓男單錦標由「一哥」祖高域（Novak Djokovic）與7號種子貝歷天尼（Matteo Berrettini）爭奪，祖高域希望再度稱霸溫網，生涯第20次贏得大滿貫錦標；首度打入大滿貫的貝歷天尼，亦希望在生涯取得突破，初嘗主要賽事冠軍滋味。

貝歷天尼與祖高域爭奪今年溫布頓男單錦標。（Getty Images）

👇看台不乏意大利元素👇

過往兩次交手全勝的祖高域，今仗開賽早段先施下馬威，打破貝歷天尼的發球局，並在首盤末段試圖再破發，這名25歲的意大利球手表現無比韌力，拉鋸近10分鐘力保發球局，及後乘勇找到祖高域發球的破綻，首盤隨即戰至「Tie-Break」，貝歷天尼以細分7：4先拔頭籌。

貝歷天尼首盤力戰逾1小時，驚險先拔頭籌。（路透社）

落後一盤的祖高域，次盤隨即提升狀態，20分鐘內連破兩個發球局，局數一度拉開5：1，貝歷天尼及後破發亦為時已晚，祖高域以局數6：4扳回一城。第三盤的戰情相近，祖高域亦在早段打破對手發球局取得領先，並再以相同局數再下一城，盤數反超前3：2。

落後一盤的祖高域，及後急起直追，多次打破貝歷天尼的發球局反超前。（路透社）

戰至第四盤，雙方在首6局互保發球局，貝歷天尼給予祖高域不少壓力，「一哥」在發球局化解危機後，順勢在第7局破發，壓力全數落在貝歷天尼身上，這名意大利球手最終以一次犯錯完結賽事，祖高域最終以6：7﹑6：4﹑6：4及6：3擊敗貝歷天尼，第6度贏得溫布頓男單錦標，同時追平費達拿及拿度的20個大滿貫的紀錄。

祖高域第20次贏得大滿貫錦標，難掩興奮。（路透社）

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