東京奧運．足球｜西班牙歐國盃班底出戰　久保建英領日本主場爭牌

東京奧運因為疫情而延後一年，男子足球的參賽年齡亦放寬至24歲。今屆參賽的16隊球隊中，不乏球迷熟悉的名字，歐洲國家盃驚喜地殺入4強的西班牙，陣中6名球員將出戰奧運，實力被看高一線。

作為東道主，日本隊今屆陣容強大，久保建英率領下，配合富安健洋﹑堂安律及吉田麻也等外流兵，力爭主場登上頒獎台。



今屆奧運男子足球項目今日（22日）開波，賽事由頭帶到尾，直至下月7日決出金牌誰屬。奧運會的男子足球項目有年紀限制，因疫情的關係，今屆賽事與以往不同，每支參賽隊伍可派出3名24歲以上的超齡球員。

全因年齡限制的關係，奧運足球向來不會有太多大名球星參賽，所以一直都不是最焦點的項目。對比上屆里約奧運，有尼馬﹑基拿比﹑孫興慜及般奴費南迪斯等參戰，今屆沒有這種級數，惟仍有不少為人熟悉的球員參賽。

尼馬上屆代表巴西在主場奪金。（資料圖片／Getty Images）

A組：日本強陣出擊 三代外流兵主場衝獎牌

與法國﹑墨西哥及南非齊列入A組的東道主日本，主場出戰豈可失威，日本隊派出強陣出擊，由曾經效力修咸頓的吉田麻也﹑酒井宏樹及遠藤航領軍，配合久保建英﹑堂安律及三笘薫等冒起小將。

因為雷恩不放人，超級新星卡馬雲加（Eduardo Camavinga）未能代表法國出戰，而法國大軍大部分球員來自法甲，名氣不算太大。墨西哥方面，貌似香港演員吳鎮宇的門將「Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）亦有入選。

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B組：黃義助再領韓國出戰 般尼神鋒登場

上屆有份代表踢奧運的孫興慜，即使熱刺開綠燈，依然未有入選，由效力法甲波爾多的黃義助領軍，配合效力華倫西亞的李康仁，不過後場大將金玟哉臨時未能隨隊，可能削弱防守的能力。

B組實力不算突出，同組的新西蘭亦有望突圍，這支大洋洲代表揀選了效力般尼的前鋒基斯活特（Chris Wood）入伍，力爭出線。另外，羅馬尼亞的名將之後﹑適齡的小赫傑（Ianis Hagi）則未有入選。

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C組：西班牙歐國盃班底出擊 勢成奪金大熱門

說到今屆的奪金大熱，必然數到西班牙，這支「小狂牛」熟口熟面，事關其中6將早前剛戰畢歐洲國家盃，加上隊長施巴路斯（Dani Ceballos）及皇馬的阿辛斯奧，難怪成為今屆的大熱門。

與「小狂牛」同被編入C組﹑新鮮出爐的美洲盃冠軍阿根廷，選人方針大為不同，未有揀選有份出戰美洲盃的球員入伍，加上利物浦拒絕讓沙拿代表埃及參戰，西班牙要出線相信難度不高。

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D組：丹尼爾艾維斯以老帶新 曼聯兵助科特迪瓦爭晉級

巴西上屆在尼馬的領軍下主場奪金，今屆力爭衛冕，雖然星味不及上屆，陣容仍然充滿實力，經驗老到的丹尼爾艾維斯領軍，配合剛戰畢美洲國家盃的李察利臣﹑多蒙特的雲連亞及阿仙奴的馬天尼利等小將出戰。

巴西首仗將與德國碰頭，德國僅得一人並非來自本地聯賽，唯一外流兵門將保達臣（Svend Brodersen）竟然是效力日職的橫濱FC，但此子未曾在日職披甲。

同組的科特迪瓦，陣容實力不俗，效力曼聯的艾歷拜利及迪亞路查奧爾齊齊入選，配合效力AC米蘭的基斯爾（Franck KESSIE），而亞洲代表沙特阿拉伯同列D組。

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