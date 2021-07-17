足球轉會｜基奧特告別9季英超生涯　投「青春班」AC米蘭續戰歐聯

法國前鋒老將基奧特上月初與車路士延長合約1年，或許為了鋪路離開「福地」。他已現身意甲球會AC米蘭，接受體測，並在社交媒體發文向車路士球迷告別。

基奧特在車路士迎接球員生涯最輝煌時期，轉戰來季重返歐聯的AC米蘭，球迷將會看到經典紅黑球衣，出現經典前鋒拍檔。



基奧特於本年4月已跟車路士啟動合約條款，延長1年。這位34歲前鋒隨法國隊在今屆歐國盃16強出局後，近日傳出轉投AC米蘭。有傳媒昨日拍到基奧特現身米蘭市，正待接受體測，面對鏡頭亦大方揮手。

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基奧特抵達米蘭，向一早守候的傳媒，揮手示意。（美聯社）

消息傳出後，基奧特在twitter發文向車路士球迷道別。他非常感謝球迷、隊友、教練、球會，「感謝那些特別時刻。我帶着歡欣和輕快心情，展開新旅程。足總盃、歐霸盃、歐聯，這些勝利全都無可比擬」。消息指基奧特將以100萬歐元轉會，簽約兩年。

基奧特延續1年合約後，與車路士捧起歐聯「大耳盃」，光榮離開。（Getty Images）

基奧特留英9年，先在阿仙奴效力5季半，入球量穩定，為球會贏得3次足總盃。2018年1月底，他轉投車路士，來到福地，變成後備前鋒，卻經歷生涯高峰。加盟後先後捧起足總盃、歐霸盃及歐聯各一次，其中今季在歐聯分組賽，對西維爾上演大四喜。此外，2018年代表法國，雖無入球，但協助球隊捧走世界盃。

VAR還基奧特一個清白 倒掛金勾領車路士挫馬體會

本季歐聯其中一個精彩入球，正是基奧特對馬體會的倒掛。（路透社）

點圖重溫基奧特歐聯倒掛金勾：

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而AC米蘭去季獲意甲亞軍，事隔7季終於重返歐聯。基奧特加盟後，與39歲的伊巴謙莫域組成「老人鋒線」，經驗十足，卻又不至令球隊變「耆英隊」。AC米蘭近年重整，去年陣容平均年齡25.2歲，為意甲並列第4年輕的球隊，陣中除了伊巴，只有丹麥中堅卡積亞（Simon KJAER）與後備門將達泰魯辛奴（Ciprian TATARUSANU）年過三十。

基奧特搭伊巴，（Getty Images）

「紅黑軍」今季來勢洶洶，正在新季大事擴軍，去季從皇家馬德里借用的巴謙戴亞斯（BRAHIM Abdelkader DIAZ），預料再借用2季，並設購買條款。此外，他們又從摩納哥簽入塞內加爾國腳波路托尼（Fode BALLO-TOURE）。

「銀河唯一」，意甲見。（基奧特twitter）

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