足球︱43歲保方重返帕爾馬分享愈老愈強秘方　笑言會早過C朗掛靴

意大利老牌球會帕爾馬上季在意甲包尾，新一季須降班至意乙作賽，令人惋惜，不過他們得到「超人」保方回歸，算是新球季苦中的一點甜。
保方日前歸隊操練，已屆43歲「高齡」，仍不減球星風采，更分享年紀漸長之下，一樣可以變得更強。
當保方1995年首次為帕爾馬上陣時，他大半新隊友仍未出生。長達26年球員生涯，為他帶來11個聯賽冠軍、5個本土盃賽冠軍以及為國家隊贏得一次世界盃。
他為母會帕爾馬效力僅6年，期間贏得一次歐洲足協盃（歐霸前身）和一次意大利盃，2001年他以5450萬歐元門將紀錄轉會費加盟祖雲達斯，高價轉會費直到17年之後才被打破。早前他落實歸隊時，球隊為他拍下一條「歡迎超人回歸」短片，片中保方在帕爾馬主場龍門草地下掘出一個寶箱，箱內正是藏着屬於他的超人戰衣。
帕爾馬「歡迎超人回歸」短片
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
「我希望早過C朗退休！」
20年後重返帕爾馬，保方說「感覺真是很神奇」，「一個運動員能夠在20年後重返母會，擔任同一角色，嘩，我不知道在任何運動有多少運動員能夠做到。這是我十分渴望做到的事……」
他笑稱，「為基斯坦奴（C朗拿度）着想，我希望早過他退休吧」，表示對於何時掛靴其實已心中有數，可是他又搞怪地聲稱，「我同時保留權利把退休日提前或延後！」
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愈老愈強的秘密
隨運動醫學發展和球員生活嚴謹自律，近年愈來愈多球員已屆退休年齡仍處高水平，C朗拿度已經36歲，今屆歐國盃大放光芒的基亞連尼快將37歲，伊巴謙莫域更已39歲。不過保方比起吃「防腐劑」延遲衰老，另有一番長青之道。
「老實說，隨時間過去，有很多方面仍然可以進步。」保方分享，「我是到36至37歲時才領略到的，我發現只要你夠認真，做出正確的事情，保持正確的心境，你便可以不停學習和進步。」
「我絕對老實地將現在的自己來跟昔日比較，我在某些地方都有進步，那些或許是我過去較弱的地方。」保方續稱，「明顯地，我會在其他步面退步，那是正常不過，但整體而言，當我客觀地檢視自己，我不認為自己較6至7年前差。」
▼ ▼保方重返帕爾馬及首課操練 ▼ ▼
老將仍可強化弱點
年紀愈大，身體各方面機能跟全盛期相距愈遠，然而保方說年長門將可以利用經驗、意志和閱讀球賽能力彌補身體上的不足，而保方亦另有變強之道，「我給你一個非常明顯的例子。我的右腳傳球一向也不錯，過去25年來足球不斷演化，門將用腳踢球的機會較以往增加很多。對此我一直沒有問題，我對右腳充滿信心，我的左腳還可以，但只會用作解圍或短傳，不會用作準確的長傳。」
35歲過後，保方才開始苦練左腳，「我真的有進步。我從未想過有一天我兩隻腳可踢出近乎一樣效果的球，但我做到了。」他認為，「只要通過反複練習，認真訓練建立肌肉記憶，加上正確態度，沒有任何事情是人類做不到的。」
「我選擇的是帕爾馬，不是意乙」
他離開帕爾馬的時候，正值球會的黃金歲月，連續9季以前五位完成意甲賽季，兩度贏得意大利盃，一次歐洲足協盃，一次歐洲盃賽冠軍盃。陣中粒粒皆星，保方以外，防線還有泰法路、杜林、簡拿華路，中場有中田英壽、史坦歷、林武治、甸奴巴治奧，前線有基斯普、布連、蘇拿、基艾沙和艾斯派拿等。
可是球會2015年3月破產，重組後要由意大利足球聯賽第四級別的丁組聯賽重新出發。帕爾馬拾級而上，2018/19球季終於重返意甲，捱過3個球季還是要降班，回到意乙。「上季我一直為他們打氣，畢竟我是個帕爾馬球迷。我13歲加盟，留在球隊10年。」保方對帕爾馬滿懷感激，「帕爾馬幫我展開職業生涯，他們幫我成為如今的自己，現在或許是時候輪到我來幫他們重拾輝煌。」
保方強調，「我選擇的不是意乙，而是帕爾馬」，離開祖雲達斯後，他立即釋放強大的「帕爾馬魂」，「當你談及帕爾馬，那是一支按獎盃數量而言，意大利在歐洲第四最成功的球會，放眼整個歐洲我們排第十六位。我們需要尊重那段輝煌的歷史。」
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