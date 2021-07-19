東京奧運︱永恆的亞軍鐵人莊尼布朗尼　長期被兄長光芒掩蓋的男人

莊尼布朗尼可能是三項鐵人史上最幸運的人，由細到大他可以跟兄長阿利斯達一起訓練，一起踏上頒獎台。他可能同時是這項運動歷來最不幸的人——每逢大賽，他都只能跟隨兄長身後衝線，似乎總是與冠軍無緣。

里約奧運過後，二人參加鐵人系列賽墨西哥站，領先的莊尼臨衝線感不適，阿利斯達連冠軍也放棄，扶着莊尼慢跑返終點並讓弟弟先衝線，成為感動世人的「名場面」，莊尼對這一幕卻感到煩厭。

第三次參加奧運，今次終於沒有哥哥在身邊，他決心要靠自己，登上頒獎台最高一格。

（東京奧運．有故事的人系列之四）



布朗尼兄弟說得上是三項鐵人界傳奇人物，也可能是三鐵史上最成功的兩名英國運動員。哥哥阿利斯達（Alistair Brownlee）連續在2012、2016兩屆奧運封王，名留青史，弟弟莊尼（Jonny Brownlee）也得到一銀一銅，成為「第二成功」的一位。

相對阿利斯達的風光無限，身為「千年老二」的弟弟莊尼，運動員生涯成功得來總是帶着不甘心和苦澀。

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莊尼布朗尼（左）總是跟在哥哥阿利斯達布朗尼身後，成為三鐵界「千年老二」。（Getty Images）

▼2016奧運布朗尼兄弟齊衝線後感人互動 ▼

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苦澀 慢慢向着心裏滲

他其實不是沒有贏過哥哥，跟倫敦奧運同年上演的2012年世界三項鐵人總會（ITU）世界系列賽，莊尼在9站賽事中勝出其中3站，首度成為世界冠軍。可是世人只記得2016年ITU系列賽墨西哥站的一幕：力爭重奪世界冠軍王座的莊尼，最後衝線階段領先，正當冠軍在望，突然因中暑身體失控，兄長阿利斯達從後趕至，他放棄追趕冠軍，任由對手從後趕過，放慢腳步攙扶弟弟一起完成賽事，更讓莊尼先過終點取得亞軍。

這個感人時刻，成為運動史上其中一個最令人難忘的畫面，莊尼布朗尼本人對此百感交雜，一方感激哥哥救命之恩，同時一股羞辱感覺溢上心頭。「回看那一幕，我最大感受是奇怪和尷尬。作為運動員，你只想獲勝，只差100米便能成為世界冠軍，如此情況下落敗實在極度失望。」

【三鐵】奧運金牌兄長寧棄冠軍 撐扶不適胞弟衝線

莊尼布朗尼（右）長年活在光芒萬丈的哥哥阿利斯達（左）身後。（Getty Images）

「阿利斯達的弟弟」

哥哥犧牲自己成全他一事傳頌全球，令莊尼感覺更差，「我以總是輸給阿利斯達得第二著名，自此之後人人記住他幫我衝線」。他直言，那次是他擊敗阿利斯達並成為世界冠軍的黃金機會，「終於有擺脫無法奪冠和永遠只是阿利斯達弟弟的機會，我卻搞砸了。」

布朗尼家有三兄弟，大哥阿利斯達，細兩年的莊尼是二哥，還有較莊尼年幼5歲的三弟愛德華（Edward）。他們的父親基夫（Keith）熱愛跑步，母親凱西（Cathy）是國家級游手，父母耳濡目染之下，一家人均熱愛運動。三兄弟自小習泳，小學開始跑步，之後舅父Simon Hearnshaw帶兩個大的玩三鐵。三項鐵人最初對他們來說，只是另一種課外活動，反正游水、跑步和單車已是一直參與的運動，三鐵只是將三者合而為一。

三兄弟從小就什麼都愛鬥一番。莊尼說過，乒乓球、羽毛球、板球、甚至電腦遊戲都要互相比拼，三項鐵人賽多由哥哥阿利斯達勝出，但如果是踢足球一定是他大獲全勝。正是因為有一個每分每秒也在競爭的對象，燃起布朗尼兄弟的爭勝心，專攻三鐵後大派用場。或許年紀有一定距離關係，小弟愛德華沒有當上三鐵選手，選擇玩欖球和水球。

布朗尼兄弟玩運動由細鬥到大。（網上圖片）

▼布朗尼兄弟天天一起訓練 ▼

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何必抱怨 曾令醉心是誰人？

三鐵運動員每天要接受3節訓練，有時連續運動6小時，甚至會練到耳鳴，布朗尼兄弟多年來互相扶持才能走到今天——當哥哥累透時，弟弟就會挑戰哥哥，兩兄弟從不停步。

莊尼自知有哥哥相伴，才有今天成就，「當我站在起跑線，已能知道阿利斯達當天狀態。在起跑線上能有一個我信任的人，一個跟我跑姿一模一樣的人這件事，我早已習慣，並開始喜歡起來。」

「我有個美好運動員生涯，如果昔日有人告訴我，將來能夠獲得我目前贏得的獎牌，我絕對會收貨。」遺憾是，大賽冠軍一次又一次旁落身邊人手中，「作為總是差點成為冠軍的人，一定好過什麼也不是，可是我希望能將部分銀牌和銅牌變為金牌。」

▼▼▼布朗尼兄弟奧運齊上齊落▼▼▼

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沒有哥哥的日子

他曾經以為，要達成夢想，在奧運頒獎台踏上最高一級，必須擊敗自己的親生哥哥，意想不到的是，莊尼今夏第三次出戰奧運，兄長阿利斯達首次不在身邊，爭金最大對手亦首次換成其他人。

阿利斯達在2016年贏得第二面三鐵奧運金牌後，已說過會轉戰較長距離的三鐵賽事。不幸他自此之後屢受傷患困擾，一度打算放棄運動員生涯。最低潮之際，傷患又突然好轉，成績卻無復當年勇。後來他改變主意希望再戰奧運，無奈今季飽受足踝傷患困擾，世界排名跌至132位，出戰東京奧運機會愈來愈渺茫，連爭取奧運入場券的最後機會也因犯規被DQ，無緣東京奧運。

莊尼去年已率先獲得代表英國的參賽資格，擁有華裔血統的23歲選手余力生（Alex Yee）取得餘下一席。莊尼感慨，「對上兩次奧運能與阿利斯達並肩作戰，實在相當幸運。沒有他在身邊感覺很奇怪。」

莊尼布朗尼希望，第三次參加奧運，能踏上頒獎台最高一級。（Getty Images）

最大敵人變秘密武器

阿利斯達不在身旁，莊尼不單止少了一個強大對手，還變相擁有最強大秘密武器，莊尼明言會向哥哥取經，「沒有人能較一個兩屆奧運冠軍提供更佳意見，每當我有疑慮時，都會問他我的訓練是否有問題，我所做的事情是否正確，我如何可以改進。」

阿利斯達過去幾個月飽受傷患折磨，如今會專注在手術和治療上。莊尼自信滿滿地說出以下一句話，再次彰顯二人的兄弟情：「他一定會在電話的另一旁回應我」。2016年鐵人系列賽墨西哥站那次，阿利斯達寧願犧牲自己，也想成全弟弟莊尼奪冠成為世界冠軍，已可盡見他的「寵弟魔人」潛質，今次他不能出賽，不能再在賽道上保護莊尼，也要在背後當上弟弟最強大後盾，「我很期待當上莊尼的啦啦隊……我會享受賽事，為他打氣。」

莊尼已屆31歲，賽前他事先張揚今屆會是他最後一次參加奧運，長年活在哥哥陰影之下的他有個心願，「希望現在終於輪到我發光發亮」。

既是兄弟，又是對手：

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今次跟莊尼布朗尼一起代表英國參加東京奧運的選手，是擁有華裔血統的23歲選手余力生。（Getty Images）

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