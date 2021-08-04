東京奧運．劉慕裳｜嬌柔女生的強大靈魂　一拳一腳都不能出錯

「沒有人是不可被擊敗。」

日本空手道「女王」清水希容曾錄得87連勝，國際賽場上近乎無敵，港隊代表劉慕裳卻是首位擊敗她的人。

眼前的嬌柔女生，身體內卻藏着無比強大的靈魂。

在美國長年累月完全閉關，清心寡慾過苦悶生活，花多少時間、心血她都所在不惜，只為了出好每一拳、每一腳，再度寫下空手道歷史新章。



為備戰東京奧運，劉慕裳2018起四出比賽，曾有18個月從未在香港逗留超過30天。她去年夏天前再飛抵美國，無奈疫情肆虐全球，獨自在邁阿密承受奧運延期的惡耗。

「準備期間最刻骨銘心的事，正是上年疫情，所有計劃被打亂，兩次買了機票卻未能回港。家人很擔心我，始終一個人在美國......」

突然而來的一整年空窗期，Grace沒有「放過」自己，在遠離香港14000多公里的地方繼續集訓長達9個月，中間短暫返港，又於今年5月赴當地訓練，並選擇直接前往日本參賽。

劉慕裳說，沒有人是不可被擊敗。（資料圖片；李澤彤攝）

信心，是源於對自己技術的信任。

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傳媒在奧運前跟運動員訪談是「招牌動作」，但這次Grace只能透過視像會議跟記者見面。兩地有12小時時差，習慣早睡早起的她雖顯得有點倦意，隔着屏幕卻不難看得出那份自信，像是整個人會發光似的。

「這是因為我信任自己的技術。」她沒半點猶豫，只因這些月來並不好受。

談及奧運目標，Grace跟總教練都說得堅定，就是獎牌，言語間充滿自信。（網上截圖）

有點驚訝，自己竟然這樣捱得悶，為夢想而改變了自己。

說到邁阿密，大家想起的自然是陽光與海灘，作為旅遊熱點，名牌店舖、遊樂設施亦應有盡有。女生嘛，行街購物是天性。在香港，每日練習後Grace都會離開體院逛街舒壓，不過在美國面對眾多「誘惑」，她卻連房門也不敢走出一步。

「初時很擔心疫情、怕出街，行超市買餸已經是唯一『活動』，但也『重（防疫）裝備』，個人有點鬱住鬱住。」

起床、訓練、食飯、訓練、食飯、睡覺；日復日單調乏味的行程，疲憊扼殺了她身體反抗的能力，「為夢想而改變自己，感覺很特別。也有點驚訝，自己竟然這樣捱得悶」。

說的不是簡單如周末無人約的「悶」，而是數以月計、生活只得空手道的純粹。不過為了奧運，一切都不要緊，重點是人要健康，才能做冠軍。

Grace發現自己原來為了奧運夢，可以捱得過無數沉悶的日子。（資料圖片／李澤彤攝）

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空手道之外的劉慕裳：（按圖放大）

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總教練William Thomas也直言，眼前的這個女將訓練極具規律，總能把負面思緒扭轉，「她長時間在高壓環境下練習，有很大的求勝欲，是最大優勢。」

這並非一朝一夕養成的。Grace自11歲受哥哥劉知名影響，學習空手道套拳，那時候的她在比賽前才會到道場訓練，卻在青少年組別屢戰屢勝。

勝利來得太容易，一路走來沒太多波折，直至升上成人隊，她終嚐一敗塗地的感覺，被師兄狠狠責罵了一頓，才醒覺：「小時候就是恃住自己有幾分天份，不努力去練習，但如果天份再加上努力，可以更完美。」

無論花多少時間，解決到問題就可以。

最近兩年，劉慕裳在美國的時間比在香港還要多，她最掛念可隨意逛街的日子。（IG@gracelaukarate）

她會自責表現不濟，而在場館內瑟縮一角痛哭；也拒絕別人的讚美，「你讚我的東西不會導致我輸，我輸一定有原因，我想知自己為什麼輸」。

她很清楚自己需要什麼，就算再辛苦，亦從不生厭。為了出好每一拳，每一腳，步法更標準，她會嘗試各種方法。舉重、踩木屐、跳高跳低，就是想刺激肌肉。

那管只是一公分的錯誤，她都不希望發生，會花上一天或一星期去調整。就連哥哥也說她「唔識停」，奧運最大願望，竟是只求妹妹學懂「好好休息」。Grace卻道：「這是我專屬訓練方法，也是能有效地進步的原因。無論花多少時間，解決到問題就可以。」

為追求做到最好，Grace試盡各種方法，原來踩木屐也是訓練的一種。（IG@gracelaukarate）

既然不知道有沒有下一次，活在當下，好好享受。

劉慕裳各式各樣的特別訓練方法：（按圖放大）

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其實她並非有耐性的人，只是性格帶點執著，像是個完美主義者，也是對勝利的堅持。「沒有人是不可被擊敗。」Grace最有資格說出這一句，她終結過日本國寶級運動員清水希容的87場連勝紀錄。

那是2017年世界一級空手道超級聯賽奧地利站，她連挫三名日本選手摘金，要知道空手道本身這項運動，基本上跟日本劃上等號。

小妮子完成不可能的任務，當刻全場歡呼鼓掌，她永遠也記得這一幕，想法也產生了變化：「別人的無敵，可能是因為我們以往太保守。永遠也沒有保留地挑戰，即使落敗了都知自己差幾多。」

劉慕裳曾擊敗「無敵」的日本空手道女王清水希容（右）。（資料圖片／鄭子峰攝）

空手道今屆極有可能唯一一次出現在奧運會，若Grace今次錯過獎牌，也許再沒有然後。她的執著，都是為了對得住自己，對得住空手道。

「沒有壓力，因目標很清晰，就是獎牌，會做到最好。以前過份預想結果，通常都會好差。既然不知道何時會有下一次，活在當下，好好享受。」

過去Grace改變了空手道世界，今次她決定放開懷抱，讓自己漂亮地戰鬥一趟，又會否再度改寫香港空手道歷史？

劉慕裳盼能以古流風格突圍而出。（資料圖片／李澤彤攝）

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