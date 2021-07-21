相撲｜令和橫綱照之富士4年間V型反彈　聽師父的話從次低級再出發

日本相撲界完成本年第4個場所後，迎接新一位頂級力士。29歲蒙古力士照之富士春雄（照ノ富士春雄）在7月名古屋場所最後一天賽事，不敵唯一現役橫綱白鵬翔。雖然未能連續3個場所的幕內賽事獲勝，但獲審議委員會一致通過，升為地位最高的橫綱。

V型反彈的力士生涯，經歷壯闊波瀾。照之富士一度接近橫綱，但未及伸手敲門，先被傷和病拉走，幾乎無翻身之日。



照之富士今早在所屬的伊勢濱部屋舉行昇進傳達儀式，正式成為第73代橫綱。他是日本進入令和時代首位橫綱，亦是首為生於平成年代（1989-2019年）的橫綱。

照之富士（右二）在師父伊勢濱親方等人陪同，接受昇進傳達式。（日本相撲協會）

照之富士在剛完結的7月場所，獲14勝1負。雖然在決勝戰負於最終全勝的橫綱白鵬翔。但此前兩場均優勝，成績已令橫綱審議委員會滿意。就算未能滿足以「大關身分連勝2場所」的要求，亦獲推薦並通過。委員會提到照之富士在今場所的表現相當出色，「因傷跌到序二段，之後奇蹟一樣復活，在悠長的相撲歷史，值得特別記載」。

照之富士手執兩條象徵喜慶的鯛魚，慶祝登頂。（日本相撲協會twitter）

17歲赴日 下一個橫綱的期盼

照之富士17歲赴日留學，高中畢業後未足廿歲便加入相撲界。出道後4年，於2015年5月夏場所首次取得幕內優勝，升上大關後被視為最有力成為橫綱的力士之一。豈料不止昇進橫綱，下一次優勝也足足等了5年。

2015年9月秋場所，照之富士在比賽中傷及右膝下強行打到最後，結果在決勝戰不敵橫網鶴龍力三郎，賽後驗出右膝十字韌帶及半月板受傷。這副超過四百磅的身軀未有完全休息，開刀治傷後從未缺場，右膝包裹的繃帶愈來愈大。照之富士成績不算太差，保持大關地位，更有一次戰至決勝戰在落敗的記錄。不過，身體同時受糖尿、丙型肝炎及腎結石困擾，力不從心，愈戰愈頹。

2017年11月福岡場所，照之富士降為「關脇」出場，其時膝部已受創。該場所5連敗後休場，成績開始下滑。（資料圖片／何偉畧攝）

傷膝青年 三種疾病下力不從心

17年7月場所，照之富士6戰1勝5負後提早退出，從此成績不振，輸多贏少更往往早退。曾經的橫綱熱門，排名的「番付」急跌，決定完全休戰，專心療養，排名一度跌到尾二級別的「序二段」。他受訪時憶述那段低沉日子，不能練，也不想看，更想過撒手不幹。他多番提出「想退役」，師父伊勢濱親方希望他堅持，「師父說『無論如何，現在只想着治好身體，往後才想退不退役』」。

克服傷病堅持下來，照之富士（左一）終於回應期望，成為橫綱。（日本相撲協會）

酒豪忍痛 挽救相撲人生

力士看來是「肥仔」，其實是渾身肌肉的「大隻佬」。不過，照之富士養傷後重投訓練，餘下一身脂肪，「行路都辛苦」，到健身房「練機」更見差別。大關時期狀態最佳，Bench press（上半身躺平而雙手上舉槓鈴）可以推上200公斤，此刻頂多應付到90公斤。幸而，休養加上重整飲食，例如飲酒。照之富士說往時與其他力士喝酒，「兩個人輕鬆喝掉40支香檳」。康復期間健康要緊，感到壓力很大才輕酌。控制好糖尿及腎石等問題，堅持終見成果，「再試一次，看看可以競逐到哪裏」。

2019年2月，照之富士復出，從序二段開始比賽，連續7個場所都做到勝利較多（勝ち越し），去年7月名古屋場所重返幕內，即取得幕內優勝，成為歷內首位跌出十兩以下後「復活優勝」的力士。一年間，照之富士保持每個場所都以做到勝ち越し，重返大關之列。

高番付的力士，有同部屋下位力士擔當「助手」。（資料圖片／何偉畧攝）

史上第6度全勝對決 準橫綱不敵「復活」橫綱

本月名古屋場所最後一天，照之富士和白鵬同以全勝姿態爭奪幕內優勝。今戰之前，相撲史只出現5次全勝對決，的力士，難怪「千秋樂」壓軸一戰惹來萬眾期待。照之富士爭取優勝而昇進橫綱，「最強橫綱」白鵬則力爭優勝反擊外界的「引退」揣測。他在本場所前，5次場所4全休。白鵬結果在「千秋樂」先發制人，最後纏住照之富士右臂，發力把他卸下，賽後激動神情被日媒形容為「鬼之形相」。

白鵬從引退邊緣，以全勝奪得優勝，一吐烏氣。（instagram）

照之富士昇進後，成為兩位在役橫綱之一，亦為歷來第5位蒙古出身的橫綱。橫綱審議委員會提到，照之富士雙膝紮滿繃帶，並非十足的狀態下仍能復活，「為了精益求精，具備必須的品格和力量，希望他成為所有力士的榜樣」。

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