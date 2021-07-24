東京奧運︱中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后

2020東京奧運第一金誕生！射擊項目女子10米氣步槍決賽由中國21歲選手楊倩得到第一名，成為今屆奧運首面金牌得主。



為中國搶首金重任落在「00後」小將楊倩身上。這名清華大學經濟管理學院學生年少成名，發揮穩定，在中國射擊隊的奧運選拔賽中，她全部4場奪冠。

射擊女子10米氣步槍項目，中國派出楊倩及王璐瑤參賽，其中21歲的楊倩被視為中國搶奪首金的希望。不過她在初賽表現令人失望，只打出628.7環，以第六名的成績晉身決賽。初賽50名選手中，只有排名前八能晉級，王璐瑤以625.6環排第十八，與決賽無緣。

俄羅斯24歲選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina）得到銀牌。（路透社）

被視為中國搶奪首金希望的21歲選手楊倩。（路透社）

今屆賽事幾乎都是年輕選手的天下，曾在今年歐洲錦標賽得亞軍的22歲挪威選手杜伊斯特（Jeanette Hegg Duestad），以632.9環，取得初賽第一名。20歲韓國選手朴熙文（박희문）以631.7環緊隨其後，賽前熱門之一的美國選手塔加（Mary Tucker）同樣只得20歲，她以631.4環第三名入決賽。

以東京奧運金牌為目標的韓國18歲天才選手權恩智，射出630.9環排第四。以630.7環第五名入決賽的法國新星慕拿（Oceanne Muller），同為18歲少女。瑞士選手姬絲頓（Nina Christen）和俄羅斯選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina），分別以第七及八名入決賽。

挪威選手杜伊斯特，以初賽第一名成績晉身女子10米氣步槍決賽。她在決賽只得第四。（Getty Images）

初賽成績不會計算在決賽之內，中國女將楊倩在決賽階段表現穩定，8名選手之中，兩個韓國選手率先被淘汰。當賽事只剩4名選手，首名入決賽的挪威選手杜伊斯特先出局，然後是瑞士選手姬絲頓得銅牌離場。



賽事只剩在決賽愈戰愈勇的俄羅斯嘉拉舒娜和楊倩二人爭金，進入比賽最高潮。最後一槍之前，嘉拉舒娜仍領先0.2環，惟她在關鍵一槍嚴重失準，只打出8.7環，被射出9.8環的楊倩後上，順利為中國奪得今屆奧運第一金。這位中國選手更以251.8環，刷新奧運紀錄。

▼中國選手楊倩女子10米氣步槍奪今屆奧運第一金 ▼

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以東京奧運金牌為目標的韓國18歲天才選手權恩智，以第四名成績晉身決賽，最終得第七名。（路透社）

【中國「00後」射擊少女楊倩】

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中國少女楊倩衝擊今屆首金 清華神射手出戰10米氣步槍

楊倩雖然欠缺世界大賽的經驗，但她極速冒起，近兩年稱霸國內。楊倩少年時的教練虞利華說：「楊倩最大的優勢是有顆『大心臟』。同一批的孩子水平可能差不多，但到了賽場上，就楊倩發揮得最好。」

楊倩10歲的時候去運動學校練射擊，2011年被選入寧波體校的射擊隊，自此開始射擊生涯。2014年的浙江省運動會，她奪得3項金牌，並得到當時中國射擊隊總教練王義夫的關注，當王義夫得悉楊倩接受射擊訓練3年便有此表現也感到意外。內地媒體訪問過楊倩中學的時代的老師，老師都讚她遇事沉着冷靜，而且她不僅運動成績標青，讀書成績都非常好，是個品學兼優的學生。

2015年的首屆全國青年運動會，楊倩得到銅牌，同年獲選了青年奧運隊。2016年，她獲清華大學射擊隊特召入隊。2018年，她考入清華大學的經濟管理學院。2019年的第2屆全國青年運動會，楊倩得到金牌，曾在資格賽打出633環的佳績，當時國家隊之中也只有3名成員造到這個成績。她之後更上一層樓，獲選入國家隊。

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去年9月的全國射擊冠軍賽，她在決賽打出253.3環贏得冠軍。在4站奧運選拔賽中，楊倩更表現出超乎她的年紀的冷靜及穩定，每站都保持水準，擊敗一眾師姐，連續4站在女子10米氣步槍封后，獲得東京奧運資格。

7月24日下午有男子10米氣手槍的比賽，焦點選手有中國的龐偉。35歲的龐偉是中國射擊隊的四朝元老，在2008年北京奧運贏得金牌，之後在2012年倫敦奧運得第4，上屆里約奧運就獲得銅牌。

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