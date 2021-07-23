東京奧運｜女子射箭變韓國隊內賽　20歲可愛射手破塵封逾廿載紀錄

2020東京奧運今晚正式開幕，周五（23日）率先於夢之島公園上演女子射箭排名賽，結果來自韓國、首戰奧運的千禧後少女突圍而出，取得一號種子資格，並打破奧運紀錄。



緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

今日共有4名運動員打破烏克蘭選手Lina HERASYMENKO於1996年亞特蘭大奧運創下、於72支箭中錄得673環（最高720環）的紀錄。

首日總成績領先的是韓國20歲少女射手安山（An San），她將新紀錄推前至680環；第二跟第三名同屬韓國選手，分別是張敏熙（Jang Min-hee）（677環）及世界第一的姜彩瑛（Kang Chae-young）（675環）。各選手會根據首日排名，編配進行1對1淘汰賽。

顏值逆天女箭神出戰 盤點五大必看美女

韓國女選手包辦奧運射箭排名賽的前三位。（Getty Images）

首戰奧運即破紀錄

2001年出生的安山目前就讀韓國光州女子大學，今屆是她首次參加奧運。即使隊友姜彩瑛是世界紀錄保持者（692環），她仍在賽前訂立「要超越姐姐」的目標，衝擊金牌。

在比賽期間，她亦盡量減低緊張感：「每次回收弓箭的時候，工作人員都告訴我目前排名。我盡量放鬆，不去介意名次，結果好像很好。」

「千禧後」安山首度參加奧運即打破奧運紀錄。（Getty Images）

即睇20歲韓國少女射手可愛活潑的一面：（按圖放大）

射箭變韓國女團「隊內賽」

其實韓國在奧運女子射箭中一向所向披靡，自1988年首爾（前稱漢城）奧運起，包攬至今前8屆奧運的女團金牌，個人項目亦屢屢奪牌。而今屆她們再度展示其恐怖「統治力」，於

安山刷新紀錄後，目前所有奧運射箭項目紀錄，均由韓國運動員保持。這不禁令比賽演變為韓國「隊內賽」，惟她們之後會再一起出戰女子團體賽，安山對創造奧運紀錄感到高興：「非常榮幸，我會放下負擔，努力維持團隊合作。」

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韓國會跟墨西哥、美國及日本隊直接晉級女子團體賽8強；而中國隊三位選手楊曉蕾（第14名）、吳佳欣（第18名）和龍曉清（第28名）總成績為1952環，總成績排第五，將會跟第12位白羅斯爭奪半準決賽資格。

俄羅斯奧委會代表Svetlana Gomboeva（左二）在比賽期間中暑。（Getty Images）

另外今日賽事亦發生小插曲，東京現場氣溫高達32度，結果在比賽開始約兩小時後，代表俄羅斯奧委會（ROC）參賽的Svetlana Gomboeva在步回休息區前疑似中暑倒地，在場工作人員隨即上前攙扶，令現場不少運動員跟教練都感到驚訝。

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