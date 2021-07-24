東京奧運．劍擊｜女重港將出師不利　佘繕妡連翊希64強止步

東京奧運劍擊項目掀起序幕，一連9日的賽事由女子重劍個人賽打頭陣，港將佘繕妡及連翊希率先登場，出戰64強，「佘佘」與Coco在首圈齊齊飲恨出局。
東京奧運第二日賽事，3名港將江旻憓（Vivian）﹑佘繕妡（Kaylin）及連翊希（Coco）分途出戰。女子重劍個人賽一共34人參賽，根據世界排名，「佘佘」與Coco需要出戰64強賽事。
連翊希的對手是從亞洲區資格賽突圍﹑世界排名207位的新加坡劍手艾比度拉文（ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah）。Coco首節以2：3稍微落後，第二節再被拉開比分至6：9，最後一節二人梅花間竹取分，Coco力追不果，結果以11：15落敗。
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佘繕妡與俄羅斯的19歲小將梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA）對碰，兩名「千禧後」初登奧運舞台，難免手緊，佘佘進迫對方到劍道後方，卻被對手連取3分。第二節再失兩分，一度落後0：5，Kaylin戰至中段才開齋，戰畢兩節依然以2：7落後5分，佘繕妡最終以7：14不敵對手，首圈止步。
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