東京奧運直擊｜江旻憓輕取波蘭劍手闖8強　創香港劍擊奧運歷史

江旻憓在東京奧運女子重劍16強迎戰波蘭劍手，Vivian全場力保兩分的優勢，最後一節趁對手情急下連取多分，結果以15：8晉級，晉級8強，刷新港隊在奧運劍擊個人賽的最佳成績。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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江旻憓登場，上一圈力克秘魯的卡特朗（Maria Luisa DOIG CALDERON），順利躋身16強，已追平個人上屆奧運的成績。

今仗與波蘭的拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA）爭奪8強席位，一旦勝出便可刷新港隊在劍擊個人賽的最佳成績。

江旻憓的晉級路程：江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓在女重32強登場。（高詩琦攝）

Vivian連續兩圈的對手也是左手將，今年33歲的拿碧美亞莎世界排名37位，上一圈擊敗烏克蘭的頭十劍手晉級，實力不容忽視。二人曾經在2019年的格蘭披治大獎賽哥倫比亞站碰頭，當時江旻憓以15：9淘汰對手。

開賽初段，二人打得十分謹慎，兩把劍只有交鋒，首兩分鐘二人皆未有取分，裁判判罰消極犯規，各得1分。江旻憓及後連取兩劍單燈，首節以3：1領先。領先下的Vivian繼續壓迫，拿碧美亞莎憑反攻連下兩城，追至3：4的較接近紀錄。Vivian末段刺腳得分再下一城，並以6：4完成次節，保持兩分距離。

江旻憓（左）16強迎戰另一左手將，以15：8輕取對手晉級。（楊宇翹攝）

【江旻憓輕取波蘭劍手躋8強創歷史】

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最後一節，江旻憓與對手連取兩劍雙燈後，再以一劍精彩的反攻得分，領先優勢擴大至12：7，是全場最大的差距，最終以15：8勝出，成功晉級8強，並已創下港將歷來在奧運會劍擊項目個人賽最佳成績。

江旻憓8強的對手，將會是首圈淘汰佘繕妡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA），力爭闖入最後4強，順道為隊友報回一戰之仇。

再過一關，Vivian笑得開懷。（楊宇翹攝）

【江旻憓32強力克秘魯劍手晉級】

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