東京奧運直擊｜江旻憓旗開得勝　32強力克秘魯劍手晉級｜劍擊

香港重劍一姐江旻憓登場！

Vivian在東京奧運女子重劍個人賽32強，面對秘魯劍手卡特朗，以15：11擊敗對手擠身16強，已追平去屆里約奧運成績。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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香港重劍女將佘繕妡與連翊希率先亮相，可惜二人出師不利，首圈止步。港隊獎牌希望江旻憓（Vivian）緊接登場，直接躋身女子重劍個人賽32強，與從美洲區資格賽突圍即出的秘魯劍手卡特朗（Maria Luisa DOIG CALDERON）對壘。

其餘兩名港將表現：女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步

江旻憓爭牌勁敵逐個數 惡鬥五國劍手往績不輸

江旻憓開賽初段膠着，二人連續3劍雙燈，打成4：4平手，並以6：6戰畢首節。雙方戰至次節依然難分難解，Vivian將對手壓至再以一劍防守還擊得分，以12：10稍微領先進入最後一節。Vivian穩住勝局，最終以15：11勝出晉級。

江旻憓在女重32強登場。（高詩琦攝）

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再踏奧運舞台，江旻憓賽後透露既緊張又感動，Vivian直言適應對手戰術後調整致勝，「剛剛我不夠冷靜，一開始好心急想要分，效果一般，不斷被對手假動作騙到，教練叫我保持距離，取回優勢。」

江旻憓在奧運前的記者會中，透露膝傷在疫情下與教練練了很多新招數，Vivian強調仍未使出絕招，16強將與波蘭的33歲劍手拿碧美亞莎（Renata KNAPIK-MIAZGA）爭奪半準決賽席位。

被問及隊友表現時，Vivian直言理解初戰奧運必定受緊張情緒影響發揮，她亦信任隊友在團體賽中有好表現，「佢哋好好㗎！」，一姐笑言連翊希及佘繕妡上鏡好靚。

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2019年是Vivian突破的一年，連奪兩個世界盃分站冠軍，世錦賽勇奪銅牌，可惜及後右膝前十字韌帶撕裂，傷癒復出不久卻遇上疫情，加上港隊退出3月的世界盃分站，如今已接近年半未有出戰正式賽事。

江旻憓默默苦練備戰 操Fit夾新招冀衝香港首面獎牌

江旻憓直言練了很多新招數，希望奧運時可殺對手措手不及。（余俊亮攝）

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