東京奧運｜中國第一金楊倩自小展天賦　場外重金珍藏令網民意外

2020東京奧運第一金誕生，由「00後」小將楊倩為中國搶得首金，這名清華「學霸」從小展現射擊天賦，據鄰居所指，她玩射汽球遊戲百發百中，把贏得的公仔分給村裏的小孩。



21歲的奧運金牌楊倩，回顧她自10歲開始練習射擊之路，10年間她由省冠軍、全國冠軍飛躍到奧運冠軍，同時還是個「清華學霸」。她在剛入清華大學5個月時，一度因媽媽患重病而想過放棄學業和射擊，惟母親對她說，「只要你取得好成績，讓五星紅旗在世界舞台上高高飄揚，便是我最好的良藥。」

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場上冷靜的楊倩，奪得奧運金牌後展露可愛一面。（路透社）

家鄉村民揮舞國旗慶祝

楊倩沒有讓母親失望，五星紅旗高掛奧運賽場。另一邊廂，在她家鄉的浙江寧波，楊家弄村的文化禮堂內，楊倩的父母、村民、昔日的同學都圍坐在一起觀看她比賽。在看到她摘下奧運首金的那一刻，現場的親朋好友都激動歡呼，村民揮舞起國旗。

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楊倩場下愛打扮，是個可人兒。（楊倩微博）

見證她在10年間由全青亞軍向奧運步步進逼，家人和村民無一不為她自豪，在媽媽眼中，她從小便懂事不讓父母操心，練習射擊後更培養出獨立、堅忍不拔的個性。鄰居眼中，她是個擁有射擊天賦與善心的女孩。

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鄰居眼中，楊倩是個擁有射擊天賦與善心的女孩。（路透社）

在楊家弄村舉辦的唱戲晚會，有射汽球送洋娃娃的商販攤位，鄰居憶述：「她射汽球，射一槍中一個，射一槍又中一個，連商販都問她你能不能不再射中。」最後她把所有的洋娃娃都送給村裏的小朋友，「小朋友很興奮，問楊倩姐姐可否再幫他們再射一個。」

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