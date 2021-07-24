東京奧運｜內村航平單槓失手落地無緣決賽　全能王遺憾退役

內村航平憾別！

在今日（24日）東京奧運的男子體操資格賽，32歲的日本「全能王」內村航平在單槓項目失手，抓不穩單槓從空中掉到地上，未能晉級決賽。



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奧運三金得主內村航平今屆原定參加單槓及雙槓兩個體操單項，他在今日下午出戰資格賽，最後他沒有參加到雙槓的資格賽，而在之後的單槓資格賽，他失手墮地，得13.866分，未能晉身決賽。由於他不是日本男團成員，所以他已經告別今屆奧運。

【內村航平在單槓資格賽失手】（按圖放大）

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內村近年受傷患困擾，由於肩傷纏身，他今屆放棄衛冕男子個人全能，轉玩單項，希望專注自己的強項，盼以金牌完結奧運生涯。怎料人算不如天算，內村在資格賽墮地。內村賽前講過，在今屆奧運後將會退役，意味住這次從單槓跌下來的失手，會是他體操生涯的最終章。

內村是體操史上其中一名最優秀的運動員，在2012年倫敦及2016年里約奧運連贏兩屆男子個人全能冠軍，而在上屆更助日本在男子團體封王。他還有10面世錦賽金牌，項目包括團體、個人全能、單槓、雙槓及自由體操。

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內村航平的體操歷程Part1（按圖放大）：

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內村航平的體操歷程Part2（按圖放大）：

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