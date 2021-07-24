東京奧運直擊｜混雙鄧謝配首戰奧運即贏波　一場勝仗兩種意義

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪自2017年合作以來，首度出戰奧運會，兩人周六（24日）迎來分組賽D組首戰，面對上屆銀牌的大馬組合吳柳瑩/陳炳順，一度遭追平盤數下，以2：1獲勝。

對首次參加奧運會的鄧俊文來說，是人生首場奧運便有美好成績；對謝影雪而言，卻是一場苦等9年的勝利。

01體育記者高詩琦 東京直擊



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謝影雪和鄧俊文第一局早段一直領先，惟戰至後段遭對手力追，奮戰下以21：18先取一局；惟第二局甫開始便遭對手拋開比數，以10：21告負，被追成1：1；幸第三局鄧謝配及時重拾狀態，最終越戰越勇，以21：16鎖定勝局。

謝影雪鄧俊文旗開得勝 港隊首戰勇挫馬來西亞組合

鄧俊文跟謝影雪一起拿下人生首場奧運勝仗。（高詩琦攝）

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賽後，兩人異口同聲指「奧運會」這個舞台，的確帶來壓力、令他們首戰未能好好發揮在香港練習的成果，但這種壓力對於兩人來說卻有不同意義。

首次參加奧運的鄧俊文坦言，賽前本來沒感到太大壓力，「就跟自己說，當是平日的公開賽去打，但落到場還是比較緊張、唔係好出到腳、比較急⋯⋯」但這場勝利足以釋放壓力，從兩人的表情和言行已可看出，平日受訪時較沉默的鄧俊文，今日變得特別多話，笑說：「人生第一場奧運就贏，一定開心！」

平日較沉默的鄧俊文賽後變得特別多話，可見勝利足以釋放壓力。（高詩琦攝）

但對謝影雪而言，奧運的第一場勝仗，她已等了足足9年—由2012年到2016年，她與當時的女雙拍檔潘樂恩合作打過倫敦奧運和里約熱內盧奧運，兩屆也是全敗出局。

今年是阿雪個人第三屆奧運會，對於人生第一場奧運勝仗，她比誰都渴望，「在其他比賽都打出過少許成績，但在奧運一直未贏過波，這麼大的舞台，好想試下贏波的感覺⋯⋯現在贏到，好開心！」

東京奧運．羽毛球｜由女雙到混雙的9年 謝影雪：準備好衝擊獎牌

謝影雪已等了奧運首場勝仗足足9年，「好想試下」的感覺，她終於嘗到。（高詩琦攝）

周五的開幕禮上，阿雪是香港代表團持旗手之一，當晚她雖興奮但也累透，「加上翌日（周六）晚上才比賽，就有全日時間不停胡思亂想」，最終想得太多，不免影響表現。

夢寐以求的奧運第一勝終於到手，阿雪和俊文也卸下心理包袱，明日第二場分組賽惡鬥中國的黃東萍/王懿律，雙方過去交手不少，互有勝負，最令人深刻是在2018年亞運4強碰頭，當時「鄧謝」氣勢極盛，擊敗對手進入金牌戰，最終獲銀牌而回。

謝影雪和鄧俊文齊道：「他們是二號種子，我們就抱着衝擊心態，做好每一分。」

謝鄧配明日惡鬥中國組合黃東萍/王懿律，目標是做好每一分。（高詩琦攝）

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