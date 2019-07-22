【東京奧運2020】新項目滑板懶人包　街式賽與公園賽不同之處是？

東京奧運2020增設滑板（Skateboarding），分為街式賽（Street）及公園賽（Park）兩個項目，男、女分開作賽。

起源︰眾說紛紜，其中一個較為人接受的說法，是上世紀40年代美國西岸興起，當時人們以金屬製的輪子踩上狹窄的木板上。50年代人們以膠製輪子取代金屬，後來逐漸商業化。在80及90年代，成為年輕人鍾情的運動項目，晉身為具代表性街頭文化。

欄杆是街式賽常見的障礙物。

街式賽（Street）︰場地設計向橫發展，跨過樓梯、欄杆扶手、路壆、椅、斜坡等障礙，裁判以流暢度、難度、速度、高度、創意、動作等評分。招式包括豚跳（ollie）、Slide（以板與障礙物磨擦）及grind（用滑板的輪卡在障礙物上）等。

赫臣（Nyjah Huston）為今年男子街式賽滑板冠軍。

公園賽（Park）︰在碗狀場地舉行，邊位接近垂直。空中動作較街式賽多，例如在空中抓住滑板、在斜坡邊位「定住」滑板待。需要利用整個場地的地形，裁判以流暢度、難度、速度、高度、創意、動作等評分。

滑板公園賽中，不少動作都會利用邊緣位置。（資料圖片）

焦點選手︰

今年世界錦標賽成績日本的Aori Nishimura，為女子街式賽冠軍，男子街式賽冠軍為赫臣（Nyjah Huston）。

滑板公園賽中，選手停留在空中的時間、速度、創意等都會決定分數。（資料圖片）

決出金牌數量及舉行日期︰

7月26男子街式賽，同日決出獎牌及頒獎

7月27日女子街式賽，同日決出獎牌及頒獎

8月5日女子公園賽，同日決出獎牌及頒獎

8月6日男子街式賽，同日決出獎牌及頒獎

共決出4面金牌

日本的Aori Nishimura（右二）為今年女子街式賽冠軍。

地點︰

東京夢之島（Ariake Urban Sports Park），賽事由ISF（International Skateboarding Federation）及FIRS（ Fédération Internationale de Roller Sports） 共同主辦。